به گزارش ایلنا، احمد نفیسی گفت: بامداد امروز جمعه دوم مرداد ارتش تروریستی آمریکا برای چندمین بار به محله تپه‌الله‌اکبر بندرعباس، حمله کرد.

وی افزود: بر اساس آخرین گزارش‌های دریافت شده، تاکنون دو نفر در این حمله مجروح شده‌اند و عملیات امدادرسانی و انتقال مصدومان باحضور نیرو‌های امدادی در حال پیگیری است.

وی با تأکید بر لزوم حفظ آرامش از شهروندان خواست از تجمع در محل حادثه خودداری کرده و مسیر تردد خودرو‌های امدادی و اورژانس را باز نگه دارند.

نفیسی همچنین از مردم خواست اخبار و اطلاعیه‌های مربوط به این حادثه را تنها از رسانه‌ها و مراجع رسمی دنبال کنند و از بازنشر شایعات و اخبار تأییدنشده در فضای مجازی بپرهیزند.

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وی افزود: اطلاعات تکمیلی درباره ابعاد این حمله و وضعیت مصدومان پس از جمع‌بندی و تأیید مراجع ذی‌ربط اطلاع‌رسانی خواهد شد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان:

برق مناطق آسیب‌دیده در تپه الله اکبر تا یک ساعت آینده وصل می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مهرداد حسن‌زاده، مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان، گفت: در پی حمله ارتش تروریستی آمریکا به محله تپه‌الله‌اکبر بندرعباس، یک تیر برق دچار شکستگی شده و پارگی سیم برق نیز در محل حادثه رخ داده است.

وی افزود: بلافاصله پس از وقوع حادثه، تیم‌های عملیاتی و نیرو‌های شرکت توزیع نیروی برق در محل حاضر شده‌اند و عملیات ایمن‌سازی، رفع خطر و ترمیم شبکه برق با سرعت در حال انجام است.

حسن‌زاده با بیان اینکه روند بازسازی شبکه برق در حال انجام است، گفت: پیش‌بینی می‌شود حداکثر تا یک ساعت آینده برق مناطق آسیب‌دیده مجدداً وصل شود.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان از شهروندان خواست تا پایان عملیات، از نزدیک شدن به تجهیزات و سیم‌های آسیب‌دیده خودداری کرده و با عوامل عملیاتی همکاری کنند.