به گزارش ایلنا و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی قوه قضاییه، وی با تأکید بر اینکه افراد در قبال سخنان خود مسئولیت قانونی دارند، بیان کرد: انتظار می‌رود افراد پیش از اظهارنظر، به‌ویژه در خصوص مسائل مهم امنیتی و اجتماعی، موضوع را به‌طور دقیق بررسی کنند و از بیان مطالب خلاف واقع که منجر به تشویش اذهان عمومی می‌شود، اکیداً خودداری نمایند.

دادستان مشهد از انجام مکاتبات رسمی با دادستان کل کشور برای برخورد قانونی با مجری خاطی و پاسخگو کردن وی در قبال اظهارات کذب مطرح‌شده خبر داد و افزود: دستگاه قضایی با هرگونه اقدامی که امنیت روانی جامعه را مخدوش کند، قاطعانه برخورد خواهد کرد.