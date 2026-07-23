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دادستان مرکز خراسان رضوی ادعای سقوط مشهد در حوادث دی‌ماه ۱۴۰۴ را تکذیب کرد

دادستان مرکز خراسان رضوی ادعای سقوط مشهد در حوادث دی‌ماه ۱۴۰۴ را تکذیب کرد
کد خبر : 1817673
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دادستان مرکز خراسان رضوی با تکذیب قاطع ادعای مطرح‌شده مبنی بر سقوط شهر مشهد در جریان حوادث دی‌ماه ۱۴۰۴، از پیگیری قضایی برای پاسخگو کردن عاملان انتشار این مطالب خلاف واقع خبر داد.

به گزارش ایلنا، حسن همتی‌فر در واکنش به ادعای اخیر یک مجری مبنی بر سقوط چندساعته مشهد در اغتشاشات دی‌ماه سال گذشته، اظهار کرد: در آن ایام، اغتشاشگران با اقدامات خود موجب تخریب، احراق و بروز جنایاتی در سطح شهر شدند، اما به‌هیچ‌عنوان در تصرف اماکن دولتی و مراکز مهم و حساس موفق نبودند، بنابراین، طرح موضوع سقوط شهر، ادعایی بی‌اساس و در راستای اظهارات ترامپ جنایتکار است.

به گزارش ایلنا و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی قوه قضاییه، وی با تأکید بر اینکه افراد در قبال سخنان خود مسئولیت قانونی دارند، بیان کرد: انتظار می‌رود افراد پیش از اظهارنظر، به‌ویژه در خصوص مسائل مهم امنیتی و اجتماعی، موضوع را به‌طور دقیق بررسی کنند و از بیان مطالب خلاف واقع که منجر به تشویش اذهان عمومی می‌شود، اکیداً خودداری نمایند.

دادستان مشهد از انجام مکاتبات رسمی با دادستان کل کشور برای برخورد قانونی با مجری خاطی و پاسخگو کردن وی در قبال اظهارات کذب مطرح‌شده خبر داد و افزود: دستگاه قضایی با هرگونه اقدامی که امنیت روانی جامعه را مخدوش کند، قاطعانه برخورد خواهد کرد.

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