کنایه دوپهلوی عراقچی به مارک روبیو

به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی در شبکه اجتماعی ایکس در این ارتباط نوشت: عناصر وابسته به اسرائیل در دولت آمریکا سر خود را در خاک دفن می‌کنند (اشاره به یک ضرب المثل انگلیسی)