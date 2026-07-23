کنایه دوپهلوی عراقچی به مارک روبیو
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به اظهارات وزیر خارجه امریکا که مدعی شده بود سیاست آمریکا «سر در برابر چشم» است، واکنش نشان داد.
به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی در شبکه اجتماعی ایکس در این ارتباط نوشت: عناصر وابسته به اسرائیل در دولت آمریکا سر خود را در خاک دفن میکنند (اشاره به یک ضرب المثل انگلیسی)
وی افزود :آنها چشم بر واقعیتهای میدانی بستهاند و گویا تنها دغدغهشان انتخابات ۲۰۲۸ است.
عراقچی خاطرنشان کرد: تجاوز بیخردانهای که این افراد تبلیغ و تشویق میکنند، تنها یک نتیجه خواهد داشت: رئیسجمهور آمریکا اگر دنبال معامله است، باید بهای سنگینتری بپردازد.