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اقدام معنادار قالیباف در دیدار با الزیدی؛

ادای احترام نخست وزیر عراق به رهبر شهیدانقلاب و شهیدان مقاومت

ادای احترام نخست وزیر عراق به رهبر شهیدانقلاب و شهیدان مقاومت
کد خبر : 1817650
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نخست وزیر عراق به رهبر شهیدانقلاب و شهیدان سلیمانی و ابومهدی مهندس ادای احترام کرد.

به گزارش ایلنا، نخست وزیر عراق و رییس مجلس شورای اسلامی در ابتدای  این دیدار که در بهارستان برگزار شد با حضور در یادمان شهدای جنگ تحمیلی دوم و سوم، به مقام شامخ رهبر شهید انقلاب حضرت آیت‌الله سید علی حسینی خامنه ای، شهدای جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان و شهدای مقاومت سردار حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس ادای احترام کردند.

 

 

 

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