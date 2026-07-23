بازدید رئیس کل دادگستری هرمزگان از جاده بندرعباس-سیرجان
رئیس کل دادگستری هرمزگان، در بازدید از تونل شهید میرزایی و پلهای مواصلاتی محور بندرعباس-سیرجان، با نظارت بر روند ایمنسازی این مسیر، اقدامات دشمن علیه زیرساختهای کشور را به شدت محکوم کرد.
به گزارش ایلنا، رئیس کل دادگستری هرمزگان گفت: پس از حمله جنایتکارانه دشمن آمریکایی به تونلها، پلها و راههای ارتباطی استان، بازگشایی فوری در دستور کار قرار گرفت و در کمتر از چند ساعت، مسیرها بازگشایی شد.
مجتبی قهرمانی افزود: اکنون رفت و آمد با ایمنی نسبی صورت میگیرد.
وی با اشاره به پیگیریهای قضایی برای رفع نقصهای باقیمانده گفت: مشکلات جزئی موجود بیشتر مربوط به تابلوها و علائم راهنمایی و رانندگی است که تا چند ساعت آینده مرتفع میشود.
قهرمانی گفت: عوامل راهداری و پیمانکار مربوطه قول مساعد دادهاند که حداکثر در ۴۸ ساعت آینده بخشی از اصلاحات تکمیلی و ظرف ۷۲ ساعت، آسفالت و بهسازیِ اکثر راههای فرعیِ ایجادشده نیز به پایان برسد.
رئیس کل دادگستری هرمزگان افزود: دستورات لازم در محل صادر شده و در مکاتبهای به دادستانهای سراسر استان ابلاغ شد تا برای صیانت از حقوق عامه و پیشگیری از بروز مشکلات احتمالی، با تشکیل جلسات و بازدیدهای مستمر، بر روند بازسازی و ایمنسازی محورها نظارت دقیق و پیگیرانه داشته باشند.