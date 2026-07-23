پزشکیان در پیامی درگذشت استاد اسپندار را تسلیت گفت

به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان در پیام تسلیت درگذشت زنده یاد استاد اسپندار چهره ماندگار موسیقی نواحی ایران تصریح کرد : این استاد فرزانه عمر پربرکت خویش را وقف پاسداری، احیا و معرفی موسیقی اصیل این سرزمین کرد و با هنری یگانه و نفس گرم خود، نوای دل‌نواز دونلی را از گستره فرهنگ بلوچستان فراتر برد و آن را به سرمایه‌ای ملی در عرصه جهانی تبدیل کرد.

بی‌تردید، نام و یاد این استاد فرزانه، به‌عنوان یکی از گنجینه‌های ارزشمند فرهنگ و هنر ایران، در حافظه تاریخی این مرز و بوم ماندگار خواهد ماند.

متن پیام رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

درگذشت استاد شیرمحمد اسپندار، چهره ماندگار موسیقی نواحی ایران و از برجسته‌ترین حافظان میراث فرهنگی و هنری بلوچستان را به خانواده محترم ایشان، جامعه فرهنگ و هنر کشور، مردم شریف سیستان و بلوچستان و همه دوستداران فرهنگ و هنر ایران تسلیت می‌گویم.

زنده‌یاد استاد اسپندار، عمر پربرکت خویش را وقف پاسداری، احیا و معرفی موسیقی اصیل این سرزمین کرد و با هنری یگانه و نفس گرم خود، نوای دل‌نواز دونلی را از گستره فرهنگ بلوچستان فراتر برد و آن را به سرمایه‌ای ملی در عرصه جهانی تبدیل کرد.

بی‌تردید، نام و یاد این استاد فرزانه، به‌عنوان یکی از گنجینه‌های ارزشمند فرهنگ و هنر ایران، در حافظه تاریخی این مرز و بوم ماندگار خواهد ماند و نوای جاودانه او همچنان پیام‌آور صلح، دوستی، همدلی و اصالت فرهنگی ایران عزیز برای نسل‌های آینده خواهد بود.

از درگاه خداوند متعال، برای آن فقید سعید، علو درجات و همنشینی با صالحان و برای بازماندگان گرامی، صبر و اجر مسئلت دارم.

مسعود پزشکیان

رئیس جمهوری اسلامی ایران

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