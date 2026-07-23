خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پزشکیان در پیامی درگذشت استاد اسپندار را تسلیت گفت

پزشکیان در پیامی درگذشت استاد اسپندار را تسلیت گفت
کد خبر : 1817645
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس جمهور در پیام درگذشت شیر محمد اسپندار هره ماندگار موسیقی نواحی ایران و از برجسته‌ترین حافظان میراث فرهنگی و هنری بلوچستان را به خانواده ایشان، جامعه فرهنگ و هنر کشور و مردم شریف سیستان و بلوچستان تسلیت گفت.

به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان در پیام تسلیت درگذشت زنده یاد استاد اسپندار چهره ماندگار موسیقی نواحی ایران تصریح کرد : این استاد فرزانه عمر پربرکت خویش را وقف پاسداری، احیا و معرفی موسیقی اصیل این سرزمین کرد و با هنری یگانه و نفس گرم خود، نوای دل‌نواز دونلی را از گستره فرهنگ بلوچستان فراتر برد و آن را به سرمایه‌ای ملی در عرصه جهانی تبدیل کرد.

بی‌تردید، نام و یاد این استاد فرزانه، به‌عنوان یکی از گنجینه‌های ارزشمند فرهنگ و هنر ایران، در حافظه تاریخی این مرز و بوم ماندگار خواهد ماند.

متن پیام رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

درگذشت استاد شیرمحمد اسپندار، چهره ماندگار موسیقی نواحی ایران و از برجسته‌ترین حافظان میراث فرهنگی و هنری بلوچستان را به خانواده محترم ایشان، جامعه فرهنگ و هنر کشور، مردم شریف سیستان و بلوچستان و همه دوستداران فرهنگ و هنر ایران تسلیت می‌گویم.

زنده‌یاد استاد اسپندار، عمر پربرکت خویش را وقف پاسداری، احیا و معرفی موسیقی اصیل این سرزمین کرد و با هنری یگانه و نفس گرم خود، نوای دل‌نواز دونلی را از گستره فرهنگ بلوچستان فراتر برد و آن را به سرمایه‌ای ملی در عرصه جهانی تبدیل کرد.

بی‌تردید، نام و یاد این استاد فرزانه، به‌عنوان یکی از گنجینه‌های ارزشمند فرهنگ و هنر ایران، در حافظه تاریخی این مرز و بوم ماندگار خواهد ماند و نوای جاودانه او همچنان پیام‌آور صلح، دوستی، همدلی و اصالت فرهنگی ایران عزیز برای نسل‌های آینده خواهد بود.

از درگاه خداوند متعال، برای آن فقید سعید، علو درجات و همنشینی با صالحان و برای بازماندگان گرامی، صبر و اجر مسئلت دارم.

مسعود پزشکیان

رئیس جمهوری اسلامی ایران

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل