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وزیر امور خارجه وارد قرقیزستان شد

وزیر امور خارجه وارد قرقیزستان شد
کد خبر : 1817644
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وزیر امور خارجه دقایقی پیش وارد شهر چولپان آتا قرقیزستان شد.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، سید عباس عراقچی که در راس هیأتی دیپلماتیک به منظور شرکت در اجلاس وزرای امور خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای عازم قرقیزستان شده بود، لحظاتی پیش وارد شهر چولپان آتا شد.

نشست شورای وزیران امور خارجه در تاریخ 2 مرداد 1405 در شهر چولپون‌آتا قرقیزستان که پایتخت فرهنگی سازمان شانگهای دردوره ریاست این کشور محسوب می‌‌شود، برگزار خواهد شد.

این اجلاس، آخرین نشست سیاسی سطح عالی پیش از اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای است و نقش تعیین‌کننده‌ای در نهایی سازی اسناد، هماهنگی مواضع کشورهای عضو و تعیین دستورکار اجلاس سران دارد.

در چارچوب نشست فوق، وزیر امور خارجه کشورمان، علاوه بر ایراد سخنرانی و اعلام مواضع جمهوری اسلامی ایران، دیدارهای دوجانبه‌ای با همتایان خود از کشور میزبان و کشورهای عضو و سایر مقامات شرکت‌کننده خواهد داشت.

در این سفر اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه نیز عراقچی را همراهی می‌کنند.

قرار است در این اجلاس حدود 25 مصوبه و سند تخصصی به امضا برسد.

حضور جمهوری اسلامی ایران در این اجلاس همزمان با تداوم تجاوزات آمریکا علیه کشورمان با نقض تفاهمنامه اسلام‌آباد فرصت مهم و مغتنمی برای تبیین مواضع جمهوری اسلامی ایران، جلب حمایت سیاسی کشورهای عضو، تقویت همکاری‌های دوجانبه و چندجانبه، پیگیری ابتکارات مشترک در حوزه‌های مختلف و ایفای نقش فعال در فرآیند تدوین اسناد نهایی اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای محسوب می‌شود.

 

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