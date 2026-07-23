پیام تسلیت نماینده ولی فقیه در سپاه در پی درگذشت والده همسر سپهبد شهید سلامی
حجت الاسلام والمسلمین عبدالله حاجی صادقی در پی درگذشت والده همسر سپهبد شهید سلامی پیامی صادر کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از سپاه نیوز، پیام تسلیت حجت الاسلام والمسلمین دکتر عبدالله حاجی صادقی در پی درگذشت والده همسر سپهبد شهید سلامی به شرح زیر است:
همسر مکرمه شهید والا مقام سردار سپهبد حاج حسین (رضوان الله تعالی علیه)
سلام علیکم؛
بی گمان وداع با خاکیان و پیوستن به جمع افلاکیان، بر هر انسان در مسیر الی الله، مرتبه عروج و تقرب به حق تعالی است. گرچه این فراق برای نزدیکان سخت میباشد، لاکن در مقایسه با مصیبتهای اهل بیت (علیهم السلام) قابل تحمل است.
ضمن گرامیداشت یاد و خاطره مجاهدتهای سردار مانوس با قرآن و نهج البلاغه، ولایتمدار و الگوی تمام عیار ایمان و اخلاق، عقلانیت و تدبیر، آینده نگری و شجاعت، دشمن شناس و بصیر، تواضع و فروتنی، سردار سلامی عزیز، خبر درگذشت مادربزرگوارتان مرحومه مغفوره حاجیه خانم صدیقه باطنی موجب تاسف گردید.
ایشان با دلی آکنده از عشق به اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام، آن هم در ایام اسارت آل الله، جان به جان آفرین تسلیم و در جوار حق آرمید. بیشک یاد و خاطرهاش همواره در دلهای پاک امت اسلامی جاودانه خواهد ماند.
اینجانب ضمن اظهار همدردی فقدان آن مادر متقی را به شما، فرزندان و کلیه منسوبین داغدار تسلیت عرض نموده و برای آن مرحومه همجواری با اولیاء الله و علو درجات معنوی از درگاه ذات اقدس ربوبی مسئلت نموده و صبر جمیل و اجر جزیل را برای همه بازماندگان داغدار آرزو مینمایم.
عبدالله حاجی صادقی
نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی