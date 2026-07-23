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محمدبیگی:

همکاری دارویی با کشورهای عضو بریکس مسیر تأمین مواد اولیه دارو را پایدار می‌کند

همکاری دارویی با کشورهای عضو بریکس مسیر تأمین مواد اولیه دارو را پایدار می‌کند
کد خبر : 1817639
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نایب رئیس کمیسیون بهداشت مجلس با تأکید بر ضرورت توسعه همکاری‌های چندجانبه با کشورهای عضو بریکس در حوزه سلامت، گفت: با توجه به شرایط ایجادشده در پی حملات آمریکا و اختلال در برخی مسیرهای لجستیکی ورود مواد اولیه دارویی، باید با استفاده از ظرفیت بریکس مسیرهای جایگزین و پیمان‌های جدید دارویی ایجاد کنیم.

 

به گزارش ایلنا، فاطمه محمدبیگی، با اشاره به برنامه‌ریزی ایران برای توسعه همکاری‌های حوزه سلامت با کشورهای عضو گروه بریکس و استفاده از ظرفیت این کشورها در زمینه تأمین مواد اولیه دارویی، تجهیزات پزشکی و فناوری‌های سلامت، گفت: یکی از مظاهر همکاری‌های چندجانبه میان کشورهای عضو بریکس، توسعه همکاری در حوزه فناوری‌های نوین به‌ویژه در بخش سلامت است.

 

نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی، افزود: با توجه به شرایطی که امروز در حوزه تأمین دارو و تجهیزات پزشکی وجود دارد و همچنین حملات ددمنشانه آمریکا و مشکلاتی که در این شرایط ایجاد شده است، بخشی از محورهای لجستیکی ورود مواد اولیه دارویی با اختلال مواجه شده و ضرورت دارد برای این مسیرها جایگزین‌های مناسبی ایجاد کنیم.

وی ادامه داد: جایگزین کردن مسیرهای لجستیکی و توسعه پیمان‌های دارویی با کشورهای عضو بریکس می‌تواند آینده تأمین دارو در کشور را بهبود ببخشد و زمینه استفاده از ظرفیت‌های این کشورها در حوزه سرمایه‌گذاری، صادرات فناوری‌های نوین پزشکی و داروسازی را برای جمهوری اسلامی ایران فراهم کند.

محمدبیگی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران در بسیاری از زمینه‌های تولید دارو و تجهیزات پزشکی در زمره کشورهای برتر قرار دارد، گفت: مراوده و تبادل مواد اولیه، خطوط تولید و فناوری‌های مورد نیاز در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی می‌تواند به توسعه همکاری‌های مشترک میان ایران و کشورهای عضو بریکس کمک کند.

نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: این همکاری‌ها از یک سو می‌تواند زمینه صادرات فناوری‌های نوین پزشکی و داروسازی و ارزآوری برای کشور را فراهم کند و از سوی دیگر، امکان تأمین مواد اولیه مورد نیاز تولید دارو در داخل کشور را افزایش دهد که به طور قطع اقدامی مثبت و مؤثر برای کشور خواهد بود.

این نماینده مجلس یادآور شد: یکی از اهداف مهم ما در حوزه تأمین ارز مورد نیاز دارو و درمان، استفاده از ظرفیت ارزهای جایگزین دلار است و توسعه همکاری با کشورهای عضو بریکس می‌تواند در این مسیر نیز ظرفیت‌های مناسبی را برای کشور ایجاد کند.

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