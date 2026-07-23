نخست وزیر عراق با قالیباف دیدار کرد

به گزارش ایلنا، علی فالح الزیدی نخست وزیر عراق و محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در ابتدای این دیدار که در بهارستان برگزار شد با حضور در یادمان شهدای جنگ تحمیلی دوم و سوم، به مقام شامخ رهبر شهید انقلاب حضرت آیت‌الله سید علی حسینی خامنه ای، شهدای جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان و شهدای مقاومت سردار حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس ادای احترام کردند.