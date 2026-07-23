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رئیس کل دادگستری اصفهان:

اجرای حکم اعدام خواهران رحیمی کذب است

اجرای حکم اعدام خواهران رحیمی کذب است
کد خبر : 1817636
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قوه قضاییه اعلام کرد: از ساعاتی پیش رسانه‌های معاند با انتشار ادعایی از اجرای حکم اعدام دو دختر جوان در استان اصفهان خبر دادند.

به گزارش ایلنا به نقل از قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین اسدالله جعفری رئیس کل دادگستری استان اصفهان با رد شایعه منتشر شده، گفت: ادعای منتشره در مورد اجرای حکم اعدام خواهران رحیمی بی اساس و کذب است.

اسدالله جعفری گفت: متهمان رومینا و ترانه رحیمی در جریان اغتشاشات دیماه ۱۴۰۴ دستگیر و روانه زندان شده‌اند و پرونده هر دو آن‌ها در حال رسیدگی در دادگاه صالح بوده و هنوز منتهی به صدور رأی نهایی نشده است.

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