اجرای حکم اعدام خواهران رحیمی کذب است

به گزارش ایلنا به نقل از قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین اسدالله جعفری رئیس کل دادگستری استان اصفهان با رد شایعه منتشر شده، گفت: ادعای منتشره در مورد اجرای حکم اعدام خواهران رحیمی بی اساس و کذب است.



اسدالله جعفری گفت: متهمان رومینا و ترانه رحیمی در جریان اغتشاشات دیماه ۱۴۰۴ دستگیر و روانه زندان شده‌اند و پرونده هر دو آن‌ها در حال رسیدگی در دادگاه صالح بوده و هنوز منتهی به صدور رأی نهایی نشده است.