خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

کشف ۲۱۸ قبضه سلاح غیرمجاز در رزمایش اطلاعاتی و امنیتی کرمان

کشف ۲۱۸ قبضه سلاح غیرمجاز در رزمایش اطلاعاتی و امنیتی کرمان
کد خبر : 1817627
لینک کوتاه کپی شد.

با کشف ۲۱۸ قبضه سلاح جنگی و شکاری غیرمجاز در اجرای رزمایش اطلاعاتی و امنیتی در استان کرمان ۵۲ نفر دستگیر شدند.

به گزارش ایلنا،  دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان اعلام کرد: در چارچوب اقدامات اطلاعاتی و رصد فضای مجازی نیز، ۲۵۶ صفحه رصد و بررسی شد.

مهدی بخشی همچنین از شناسایی و برخورد قانونی با برخی عناصر سلطنت‌طلب در جریان این رزمایش خبر داد و گفت: این اقدامات در راستای ارتقاء امنیت عمومی، پیشگیری از اقدامات مجرمانه و مقابله با تهدیدات علیه امنیت ملی انجام شده و دستگاه قضایی با همکاری ضابطان و دستگاه‌های امنیتی و انتظامی، برخورد قانونی با عوامل مخل امنیت را با پیگیری دنبال می‌کند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل