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آغاز رسمی فعالیت مواکب اربعین حسینی در مرز بین‌المللی شلمچه

آغاز رسمی فعالیت مواکب اربعین حسینی در مرز بین‌المللی شلمچه
کد خبر : 1817626
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آیین برافراشتن پرچم اربعین حسینی و آغاز رسمی خدمت‌رسانی مواکب به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، شامگاه چهارشنبه با حضور جمعی از مسئولان استان خوزستان و استان بصره عراق در مرز بین‌المللی شلمچه برگزار شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، آیین برافراشتن پرچم اربعین حسینی و آغاز رسمی خدمت‌رسانی مواکب به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، شامگاه چهارشنبه با حضور امیر دریاداردوم کرامت الله رضایی فرمانده پایگاه شهدای تکاور خرمشهر، حجت‌الاسلام حجت ملکی زاده رییس عقدتی سیاسی این پایگاه و جمعی از مسئولان استان خوزستان و استان بصره عراق در مرز بین‌المللی شلمچه برگزار شد. 

در این مراسم پرچم منقش به عبارت «یالثارات الحسین (ع)» به عنوان نماد آغاز خدمت‌رسانی به زائران اربعین، در نقطه صفر مرزی شلمچه به اهتزاز درآمد و فعالیت رسمی مواکب مستقر در این گذرگاه مرزی آغاز شد. 

با برافراشته شدن این پرچم، مواکب اربعین به‌صورت رسمی ارائه خدمات فرهنگی، رفاهی و پشتیبانی به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) را آغاز کردند تا با فراهم‌سازی امکانات مورد نیاز، زمینه تردد و حضور هرچه باشکوه‌تر زائران در مسیر پیاده‌روی اربعین حسینی را مهیا سازند. 

مرز بین‌المللی شلمچه هرساله به عنوان یکی از مهم‌ترین گذرگاه‌های خروج زائران اربعین، میزبان خیل عظیمی از عاشقان سیدالشهدا (ع) است و با آغاز فعالیت مواکب، روند خدمت‌رسانی به زائران در این مرز وارد مرحله عملیاتی شد.

 

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