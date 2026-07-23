استاندار سیستان و بلوچستان:
حمله دشمن به استان با هدف برهم زدن وحدت بود
استاندار سیستان و بلوچستان تاکید کرد: مردم عزیز ما در استان به خوبی سنگر را حفظ کردهاند و این پیام را به مردم کشورمان میدهند که سنگرداران و مرزداران بسیار خوبی هستند.
به گزارش ایلنا، منصور بیجار، استاندار سیستان و بلوچستان، امروز ( پنجشنبه ۱ مرداد) در حاشیه مراسم گرامیداشت شهیده زهرا حداد عادل در جمع خبرنگاران ضمن ارزیابیها از حملات دشمن به جنوب کشور، با تاکید بر حفظ وحدت و انسجام مردم سیستان و بلوچستان گفت: همانطور که از قبل پیشبینی میشد، بالاخره دشمن بدعهد که از همان ابتدا به هیچکدام از قواعد پایبند نبوده، حملاتی را به جنوب کشور، بهویژه استان سیستان و بلوچستان، انجام داد.
وی در ادامه اظهار کرد: در استان سیستان و بلوچستان نیز حملات دشمن عمدتاً هم به مراکز نظامی، هم به زیرساخت های عمرانی که مورد استفاده مردم است، از جمله بندر شهید بهشتی و سایر بخشها را هدف قرار داده است.
استاندار سیستان و بلوچستان با بیان اینکه این وضعیت از قبل قابل پیشبینی و ارزیابی بود تصریح کرد: چیزی که ما پیشبینی میکنیم و قابل ارزیابی هم بود، این است که استان سیستان و بلوچستان به تأسی از توصیههای رهبری شهیدمان و بنا بر تأکید مقام معظم رهبری، تبلور وحدت و انسجام بوده است. استان سیستان و بلوچستان همواره پایتخت وحدت اسلامی بوده و اقوام در کنار یکدیگر به خوبی زندگی کردهاند.
وی در ادامه تاکید کرد: مردم این استان در تمام مصائبی که بر کشور گذشته، در کنار نظام و حاکمیت خود بودهاند و وحدتشان را حفظ کردهاند. کاری که دشمن به زعم ما انجام میدهد، این است که این صف وحدت را بر هم بزند، اما همانگونه که مردم ما نشان دادند، در قالب کاروان وحدت و در مراسم تشییع و تدفین پیکر پاک رهبری شهید و خانواده ایشان، همه طیفها، گروهها، اقوام، مذاهب، طوایف و سران طوایف حضور پیدا کردند و همچنان نیز وحدت خود را حفظ کردهاند.
بیجار در ادامه با قدردانی از مردم سیستان و بلوچستان تصریح کرد: مردم عزیز ما در استان سیستان و بلوچستان به خوبی سنگر را حفظ کردهاند و این پیام را به مردم کشورمان میدهند که سنگرداران و مرزداران بسیار خوبی هستند. حتی اگر سختیهایی هم برای آنان ایجاد شود، برای حفظ مملکت آن را تحمل میکنند و در کنار سایر مردم عزیز کشور ایستادهاند.
استاندار سیستان و بلوچستان در ادامه با اشاره به اقدامات دولت برای جبران خسارات و استمرار خدمات اظهار کرد: خوشبختانه بازدیدهای نمایندگان هیئت دولت انجام شده و انشاءالله برنامهریزی داریم که در کوتاهترین زمان ممکن اقدامات لازم انجام شود.
وی افزود: فقط این نکته را تأکید میکنم که به جز بحث برج دریایی چابهار، فرودگاه ایرانشهر هم که هیچگونه تاسیسات نظامی در آن نبوده مورد هدف قرار گرفته است. اما خدمات دهی پابرجا است. ان شاءالله در کمترین زمان ممکن گامهای لازم برای بازسازی برداشته خواهد شد.