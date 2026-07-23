توضیح عراقچی درباره سفر نخست وزیر عراق به کشورمان

به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه در حاشیه دیدار نخست وزیر عراق رئیس جمهور کشورمان گفت: این سفر یک سفر بسیار مهم است زیرا در اولا در شرایط موجود منطقه صورت گرفته است و نشان میدهد چقدر روابط دو کشور نزدیک است همچنین بعد از تشییع با شکوهی که در عراق انجام شد این سفر تدارک دیده شده که بر اهمیت آن می‌افزاید.

وی ادامه داد: با کشور عراق منافع و نگرانی های مشترکی داریم و این سفر نتایج خوبی برای منافع دو کشور خواهد داشت.

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