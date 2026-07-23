وزیر کشور وارد هند شد

به گزارش ایلنا، اسکندر مؤمنی، وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران، به منظور شرکت در اجلاس وزرای کشور کشورهای عضو بریکس وارد دهلی‌نو، پایتخت هند، شد.

در بدو ورود، وی در فرودگاه بین‌المللی ایندیرا گاندی مورد استقبال «مدیرکل وزارت کشور هند» و سفیر جمهوری اسلامی ایران در دهلی‌نو قرار گرفت.