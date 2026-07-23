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وزیر کشور وارد هند شد

وزیر کشور وارد هند شد
کد خبر : 1817600
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وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران، به منظور شرکت در اجلاس وزرای کشور کشورهای عضو بریکس وارد دهلی‌نو، پایتخت هند، شد.

به گزارش ایلنا، اسکندر مؤمنی، وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران، به منظور شرکت در اجلاس وزرای کشور کشورهای عضو بریکس وارد دهلی‌نو، پایتخت هند، شد.

در بدو ورود، وی در فرودگاه بین‌المللی ایندیرا گاندی مورد استقبال «مدیرکل وزارت کشور هند» و سفیر جمهوری اسلامی ایران در دهلی‌نو قرار گرفت.

وزیر کشور ایران در جریان این سفر، ضمن حضور و سخنرانی در اجلاس وزرای کشور کشورهای عضو بریکس، با تعدادی از همتایان خود از کشورهای عضو نیز دیدار و درباره راه‌های گسترش همکاری‌های دوجانبه و چندجانبه، به‌ویژه در حوزه‌های امنیت داخلی، مقابله با تروریسم، جرائم سازمان‌یافته، مدیریت بحران و توسعه همکاری‌های انتظامی و مرزی، گفت‌وگو و تبادل نظر خواهد کرد.

اجلاس وزرای کشور کشورهای عضو بریکس با هدف تقویت همکاری‌های امنیتی، ارتقای هماهنگی در مقابله با تهدیدات مشترک و توسعه همکاری‌های چندجانبه میان کشورهای عضو برگزار می‌شود.

 

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