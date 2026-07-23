استاندار تهران، اربعین حسینی(ع) را رویدادی تمدن‌ساز و فراتر از ابعاد منطقه‌ای و استانی دانست و افزود: این حرکت عظیم مردمی، امروز جایگاهی جهانی یافته و مدیریت آن نیازمند نگاهی جامع، منسجم و کاربردی در حوزه‌های امنیت، ایمنی، سلامت، حمل‌ونقل، اسکان و کاهش هزینه‌های سفر زائران است.

وی با بیان اینکه برنامه‌ریزی برای اربعین باید بر سه اصل سفر امن، ایمن و ارزان استوار باشد، گفت: باید شرایطی فراهم شود تا زائران با کمترین هزینه و دغدغه و در بستری امن و آرام، مسیر زیارت را طی کنند.

معتمدیان با اشاره به تجربه استان تهران در مدیریت رویدادهای بزرگ ملی و مذهبی از جمله برگزاری مراسم با شکوه وداع و تشییع امام شهید و خانواده معظم ایشان که در کمال امنیت و سلامت بدون کوچکترین حادثه و تلفات، انجام شد، تصریح کرد: تهران آمادگی دارد تجهیزات، امکانات و اکیپ‌های خدماتی مورد نیاز استان ایلام را تأمین کرده و ظرفیت دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌ رسان خود را برای تقویت خدمت‌رسانی به زائران در مرز مهران به میدان بیاورد.

استاندار تهران افزود: در حوزه تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز موکب‌ها، آب‌رسانی، حمل‌ونقل، خدمات بهداشتی و درمانی و سایر نیازهای پشتیبانی نیز ظرفیت‌های استان تهران در کنار ستاد اربعین استان ایلام قرار خواهد گرفت.

وی امنیت پایدار را بستر اصلی توسعه استان ایلام دانست و گفت: برخورداری ایلام از یکی از امن‌ترین مرزهای کشور، فرصت ارزشمندی برای توسعه زیرساخت‌های زیارتی، اقتصادی و گردشگری این استان فراهم کرده است.

معتمدیان همچنین مرز چیلات را ظرفیتی مهم برای توسعه تردد زائران و گسترش تعاملات مرزی عنوان کرد و از آمادگی استان تهران برای کمک به تقویت زیرساخت‌های این منطقه خبر داد.

استاندار تهران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ظرفیت‌های منطقه صالح‌آباد اظهار داشت: این منطقه با برخورداری از قابلیت‌های زیارتی و موقعیت مناسب، ظرفیت تبدیل‌شدن به قطب مذهبی و گردشگری را دارد.

بر اساس گزارش روابط عمومی استانداری تهران، وی در پایان تأکید کرد: استان تهران با رویکردی برادرانه و در جایگاه خادمان زائران حسینی، در کنار مردم و مسئولان استان ایلام خواهد بود تا خدمت‌رسانی به زائران اربعین، منسجم‌تر، ایمن‌تر و با کیفیت بیشتری انجام شود.