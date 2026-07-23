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بعد از نفت ۱۰۰ دلاری

قالیباف: خودشان را با نفت ۳ رقمی تنبیه کردند!

قالیباف: خودشان را با نفت ۳ رقمی تنبیه کردند!
کد خبر : 1817598
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رئیس مجلس با انتشار یک تصویر در حساب کاربری خود، مشکلات پیش آمده برای آمریکا و عبور قیمت جهانی نفت از مرز صد دلار را دستمایهٔ طنز قرار داد و نوشت: «آن‌ها می‌خواستند ایران را تنبیه کنند. ولی خودشان را با نفت سه رقمی تنبیه کردند. استراتژی ۱۰ از ۱۰!»

به گزارش ایلنا، محمدباقر قالیباف  با انتشار یک تصویر در حساب کاربری خود، مشکلات پیش آمده برای آمریکا و عبور قیمت جهانی نفت از مرز صد دلار را دستمایهٔ طنز قرار داد و نوشت : «آن‌ها می‌خواستند ایران را تنبیه کنند ولی خودشان را با نفت سه رقمی تنبیه کردند. استراتژی ۱۰ از ۱۰!»

تصویر منتشر شده یکی از میم‌های معروف اینترنتی است که کاربران از آن برای نمایش آسیب رساندن احمقانهٔ دیگران به خودشان و مظلوم‌نمایی استفاده می‌کنند.

قالیباف: خودشان را با نفت ۳ رقمی تنبیه کردند!

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