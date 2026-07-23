قالیباف: خودشان را با نفت ۳ رقمی تنبیه کردند!

به گزارش ایلنا، محمدباقر قالیباف با انتشار یک تصویر در حساب کاربری خود، مشکلات پیش آمده برای آمریکا و عبور قیمت جهانی نفت از مرز صد دلار را دستمایهٔ طنز قرار داد و نوشت : «آن‌ها می‌خواستند ایران را تنبیه کنند ولی خودشان را با نفت سه رقمی تنبیه کردند. استراتژی ۱۰ از ۱۰!»