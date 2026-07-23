عزیمت وزیر امور خارجه به قرقیزستان

نشست شورای وزیران امور خارجه در تاریخ 2 مرداد 1405 در شهر چولپون‌آتا قرقیزستان برگزار خواهد شد.

این اجلاس، آخرین نشست سیاسی سطح عالی پیش از اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای است و در چارچوب نشست فوق، وزیر امور خارجه کشورمان، علاوه بر ایراد سخنرانی و اعلام مواضع جمهوری اسلامی ایران، دیدارهای دوجانبه‌ای با همتایان خود از کشور میزبان و کشورهای عضو و سایر مقامات شرکت‌کننده خواهد داشت.

در این سفر کاظم غریب آبادی، معاون حقوقی و بین المللی وزیر امور خارجه و اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه نیز عراقچی را همراهی می‌کنند.