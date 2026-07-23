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وزیر کشور پیش از عزیمت به هند:

بریکس نباید درباره تحولات جاری بی‌تفاوت بماند

بریکس نباید درباره تحولات جاری بی‌تفاوت بماند
کد خبر : 1817570
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وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران گفت: انتظار ما از اعضای سازمان بریکس این است که در قبال تحولات جاری بی‌تفاوت نبوده و صدای رسای خود را به گوش جهان برسانند.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، اسکندر مؤمنی، روز پنجشنبه پس از پایان سفر به پاکستان و پیش از عزیمت به هند برای حضور در اجلاس وزرای کشور اعضای بریکس گفت: هدف اصلی از سفر به هند، شرکت در اجلاس بریکس به عنوان مجموعه‌ای است که برای ایران و جهان اهمیت زیادی دارد.

وی اظهار داشت: کشورهای عضو بریکس بیش از 40 درصد جمعیت جهان را به خود اختصاص داده و بیش از 25 درصد مساحت جهان در حوزه این گروه قرار دارد.

مؤمنی افزود: از این جهت بریکس برای ایران بسیار مهم است. ما در این سفر ضمن حضور در اجلاس بریکس و ایراد سخنرانی و مشارکت در بیانیه پایانی، دیدارهای دوجانبه‌ای با مسئولان هند و وزرای سایر کشورهای عضو، خواهیم داشت.

وی درباره انتظارات جمهوری اسلامی ایران از اعضای بریکس با توجه به تحولات فعلی در منطقه، گفت: تحولات جاری منطقه می‌تواند در هر کجای دنیا یا برای هر عضو بریکس اتفاق بیفتد اما صحبت ما این است که بریکس صدایش باید بلندتر شنیده شود.

سومین نشست فنی و وزارتی گروه کاهش خطر بلایا در بریکس از 31 تیر آغاز شد و تا 2 مرداد در دهلی نو پایتخت هند ادامه دارد.

بریکس یک سازمان بین‌دولتی با عضویت برزیل، روسیه، هند، چین، آفریقای جنوبی، مصر، اتیوپی و امارات متحده عربی، ایران و اندونزی و بولیوی و نیجریه است. این سازمان که نخست برای برجسته‌سازی فرصت‌های سرمایه‌گذاری شکل گرفت، به شکل یک بلوک ژئوپلتیک تکامل پیدا کرد و از سال 2009 نشست‌های سالانه رسمی برگزار کرده است. روابط دوجانبه میان بریکس عمدتاً بر اساس عدم مداخله، برابری و یاری متقابل انجام می‌شود.

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