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پزشکیان در پیامی درگذشت هنرمند فرهیخته زنده یاد امیر حجازی را تسلیت گفت

پزشکیان در پیامی درگذشت هنرمند فرهیخته زنده یاد امیر حجازی را تسلیت گفت
کد خبر : 1817568
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رئیس جمهور در پیامی با تسلیت درگذشت هنرمند فرهیخته و نام آشنای عرصه تئاتر زنده یاد حجازی برای آن فقید سعید رحمت واسعه و برای بازماندگان معزز صبر و سلامتی مسئلت کرد.

به گزارش ایلنا، رئیس جمهور در پیامی با تسلیت درگذشت هنرمند فرهیخته و نام آشنای عرصه تئاتر زنده یاد حجازی برای آن فقید سعید رحمت واسعه و برای بازماندگان معزز صبر و سلامتی مسئلت کرد. 

مسعود پزشکیان در پیام تسلیت درگذشت زنده یاد امیر حجازی از چهره‌های فرهیخته جامع هنری کشور تصریح کرد: آن مرحوم از چهره های اثرگذار هنرهای نمایشی خطه آذربایجان بود که سالها با عشق تعهد و خلاقیت در جایگاه بازیگر و کارگردان در مسیر اعتلای هنر نمایش گام برداشت و با خلق آثار ماندگار نقشی ارزشمند در پویایی و غنای فرهنگی و تاریخی این دیار ایفا کرد و نام و یادی نیک در میان مردم گذاشت.

متن پیام رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم 

انالله و انا الیه راجعون

درگذشت هنرمند فرهیخته و نام‌آشنای عرصه تئاتر، زنده‌یاد امیر حجازی، موجب تأثر خاطر اینجانب شد.

آن مرحوم از چهره‌های اثرگذار هنرهای نمایشی خطه آذربایجان بود که سال‌ها با عشق، تعهد و خلاقیت، در جایگاه بازیگر و کارگردان، در مسیر اعتلای هنر نمایش گام برداشت و با خلق آثار ماندگار، نقشی ارزشمند در پویایی و غنای فرهنگی و تاریخی این دیار ایفا کرد و نام و یادی نیک در میان مردم فرهنگ‌دوست آذربایجان، به‌ویژه جامعه هنری، بر جای گذاشت.

اینجانب، درگذشت این هنرمند گرانقدر را به خانواده محترم، جامعه هنری کشور، اهالی تئاتر آذربایجان و همه دوستداران آن مرحوم صمیمانه تسلیت عرض می‌کنم و از درگاه خداوند متعال، برای آن فقید سعید رحمت واسعه و رضوان الهی، و برای بازماندگان معزز، صبر و سلامتی مسئلت دارم. 

مسعود پزشکیان

رئیس جمهوری اسلامی ایران

 

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