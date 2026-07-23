محمدباقر نوبخت مجددا دبیرکل حزب اعتدال و توسعه شد
اعضای شورای مرکزی جدید حزب اعتدال و توسعه در نخستین جلسه خود که عصر چهارشنبه برگزار شد، با اتفاق آرا محمدباقر نوبخت را مجدداً به عنوان دبیرکل این حزب انتخاب کردند.
به گزارش ایلنا، نخستین جلسه شورای مرکزی جدید حزب عصر روز چهارشنبه ۳۱ تیرماه برگزار شد.
در آغاز این نشست، اعضای شورای مرکزی با اتفاق آرا، محمدباقر نوبخت را مجدداً به عنوان دبیرکل حزب اعتدال و توسعه برگزیدند و بدین ترتیب، وی برای دوره جدید نیز سکان هدایت این تشکل سیاسی را بر عهده گرفت.
در ادامه، سیدعلی آقازاده، رئیس ستاد برگزاری مجمع عمومی حزب، گزارشی از روند برگزاری مجمع عمومی، مشارکت اعضا و ویژگیهای این رویداد ارائه کرد و ابعاد مختلف برگزاری این مجمع را تشریح نمود.
پس از پایان جلسه شورای مرکزی، نشست فصلی شورای مرکزی و اعضای دفتر سیاسی حزب با حضور دبیران استانها برگزار شد. در این نشست، مهمترین تحولات و مسائل کشور در حوزههای مختلف مورد بررسی قرار گرفت.
محمدباقر نوبخت، دبیرکل حزب، در سخنانی با تمرکز بر مسائل اقتصادی و توسعه، به تبیین مهمترین چالشها و راهکارهای پیشروی کشور پرداخت.
محمود واعظی، قائممقام و رئیس دفتر سیاسی حزب، نیز با بررسی آخرین تحولات منطقهای و بینالمللی، دیدگاههای حزب را درباره سیاست خارجی و جایگاه جمهوری اسلامی ایران در عرصه بینالمللی تشریح کرد.
همچنین علی جنتی، رئیس هیئت اجرایی حزب، در سخنانی به تحلیل وضعیت سیاست داخلی، الزامات تقویت سرمایه اجتماعی و نقش احزاب در ارتقای مشارکت سیاسی پرداخت.
در ادامه، پروین داداندیش، معاون امور کانونها و سازمانهای حزب، با اشاره به مسائل اجتماعی و وضعیت معیشتی جامعه، بر ضرورت توجه به مطالبات اقشار مختلف و تقویت سیاستهای حمایتی و توسعهمحور تأکید کرد.
این نشست در فضایی صمیمی و کارشناسی با طرح دیدگاهها و پیشنهادهای دبیران استانها پیرامون مسائل روز کشور و برنامههای آتی حزب به کار خود پایان داد.