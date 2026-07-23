مخبر: نیروهای مسلح ایران سطح بازی را یک پله بالاتر از دشمن تعریف خواهند کرد

به گزارش ایلنا، محمد مخبر مشاور و دستیار رهبری در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: نفت ۱۰۰ دلاری تا این لحظه صرفاً نتیجه اختلال در روند حمل و نقل آن است نه تولید. آتشی که آمریکا در حال روشن کردن آن در میادین نفت و گاز منطقه است شعله هایش دامن همه جهان را خواهد گرفت.

وی تاکید کرد: نیروهای مسلح ما قطعا با ابتکار عمل و هوشمندی، میدان و سطح بازی را یک پله بالاتر از دشمن تعریف می کنند.

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