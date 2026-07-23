مخبر: نیروهای مسلح ایران سطح بازی را یک پله بالاتر از دشمن تعریف خواهند کرد
همزمان با عبور قیمت نفت از مرز ۱۰۰ دلار، محمد مخبر با اشاره به تأثیر تنشهای منطقهای بر بازار انرژی، نسبت به پیامدهای جهانی این وضعیت هشدار داد و از آمادگی نیروهای مسلح ایران برای مقابله با تهدیدات سخن گفت.
به گزارش ایلنا، محمد مخبر مشاور و دستیار رهبری در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: نفت ۱۰۰ دلاری تا این لحظه صرفاً نتیجه اختلال در روند حمل و نقل آن است نه تولید. آتشی که آمریکا در حال روشن کردن آن در میادین نفت و گاز منطقه است شعله هایش دامن همه جهان را خواهد گرفت.
وی تاکید کرد: نیروهای مسلح ما قطعا با ابتکار عمل و هوشمندی، میدان و سطح بازی را یک پله بالاتر از دشمن تعریف می کنند.