احمد بخشایش اردستانی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره اینکه ترامپ در آخرین اظهارنظراتش اعلام کرده است هر کشتی که در خلیج فارس مورد حمله قرار گیرد، من پل‌ها را در ایران می‌زنم، در پاسخ به اینکه آیا این اظهارنظر همانند توییت‌هایی است که هر دفعه برای نوسان بازار می‌زند یا اینبار با توجه به شدت درگیری‌هایی که وجود دارد تهدیدات خودش را عملی خواهد کرد، گفت: پاشنه آشیل ترامپ، نفت است، او می‌خواهد بازار نفت آرام باشد تا به آمریکا و دموکرات‌ها بگوید که جنگ من با ایران هزینه زیادی از لحاظ قیمت نفت ندارد و مشکل تورمی برای جهان و برای اقتصاد آمریکا ندارد.

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: ترامپ امروز بسیار ناراحت است زیرا متوجه شده که ایران بهترین روش را انتخاب کرده و آن این است که اگر قرار باشد کسی از تنگه هرمز رد شود، ایران اجازه نمی‌دهد غیر از کریدور مورد نظرش، کشتی از آنجا رد شود و تحت عناوینی همچون ناامن بودن و یا مثلاً به سخره خوردن یا گرفتار تیر غیب شدن، به نحوی کشتی‌ها را بازمی‌دارد و همین باعث شده که ایران تسلطش را بر تنگه هرمز حفظ کند.

وی خاطرنشان کرد: علیرغم فشارهایی که آمریکا وارد کرده است و هر کاری که از دستش برمی‌آمد، انجام داد حریف نشد که ایران را از حضور تنگه هرمز باز دارد. نتیجه این شد که اعلام کرد هر کشتی که تو بزنی، من به زیرساخت‌ها، نیروگاه‌های برق و به پل حمله می‌کنم که ایران هم جواب داد ما هم در منطقه هم پل و هم برق و نیروگاه را می‌زنیم تا آن‌ها واسطه شوند و این کار انجام نگیرد؛ چراکه جنگ، جنگ منطقه‌ای است و آن‌ها به آمریکا برای حمله به ایران پناه داده‌اند.

اردستانی بیان کرد: البته یک چیز جالب هم این است که بسیاری از کشورهایی که آمریکا در آنجا پایگاه دارد، به آمریکا تذکر دادند که خیلی از فضای ما استفاده نکن؛ مثلاً قطر، بلغارستان و عربستان به آمریکا گفتند از فضای ما استفاده نکن؛ چراکه ایران ما را مورد هدف قرار می‌دهد.

وی در پاسخ به تهدید ترامپ درباره «کوه کُلَنگ»، عنوان کرد: در واقع این آخرین برگش است که برای پایان جنگ گذاشته است؛ یعنی می‌خواهد بیاید این کوه را بزند و بگوید جنگ برای من تمام شده است و بحث هسته‌ای ایران را خاتمه دادیم و این یک ابزار برای خاتمه جنگ و آتش‌بس یک‌طرفه است و احتمالا می‌خواهد رویه دفعه قبل را اجرا کند.

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی خاطرنشان کرد: البته ایران این دفعه حاضر نشد به حرف‌های ترامپ توجه کند، ولی به احتمال قوی فکر می‌کنم حمله به «کوه کُلَنگ» را انجام می‌دهد و می‌گوید دیگر با ایران جنگی نخواهم داشت.

وی درباره اینکه گمانه‌زنی‌هایی مطرح می‌شود مبنی بر اینکه آمریکا ایران را در جنوب سرگرم می‌کند تا اقداماتی را برای تجاوز زمینی تدارک ببیند، بیان کرد: من امروز حمله زمینی را خیلی بعید می‌دانم، به این دلیل که درحال حاضر هم در اردن روی دست آمریکا چندین جنازه مانده است و اگر قرار باشد حمله زمینی انجام دهد، باید منتظر جنازه‌های بیشتری باشد و این کار را نمی‌کند.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: البته شاید از کویت یا از عراق بخواهند تلاشی کنند و بیایند، یعنی از خوزستان اقدامی انجام دهند برای اینکه تنگه هرمز هدف مهمی است. شاید هم یک کار دیگر انجام دهد، ما را سرگرم «تنگه هرمز» و «کوه کُلَنگ» کند و یک رده دیگر از رهبران و مسئولان ما را بار دیگر ترور کنند که این را هم باید در ذهن‌مان داشته باشیم.

اردستانی تاکید کرد: روی هم رفته فکر نمی‌کنم آمریکا حمله زمینی انجام دهد، چون حمله زمینی به ضررش است، مخصوصا از وقتی که یمنی‌ها باب‌المندب را بستند.

وی درخصوص اینکه چقدر احتمال دارد دوباره ایران و آمریکا با توجه به صحبت‌های وزیرخارجه این کشور پای میز مذاکره بنشینند، گفت: بالاخره ایران و آمریکا باید پای میز مذاکره بنشینند، چون هیچ جنگی بدون مذاکره پایان نمی‌یابد. همه جنگ‌ها به دیپلماسی ختم می‌شود و یک روزی باید دو کشور به مذاکره بنشینند.

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره این‌که ایالات متحده به عربستان سعودی اجازه اقدامات هسته‌ای و غنی‌سازی اورانیوم را داده است، آیا این اجازه اهرم فشاری بر ایران است، گفت: خیر؛ آمریکا با این کار در واقع دو تا هدف را دنبال می‌کند؛ یکی اینکه عربستان را وارد پیمان ابراهیم و دوستی با اسرائیل کند و نکته دیگر این که اگر قرار باشد غنی‌سازی ایران را به صورت فرآیندی بپذیرد، به عربستان هم بگوید ما به تو هم این امکان را دادیم که البته در گذشته رهبر شهید هم فرموده بودند اشکال ندارد عربستان هم داشته باشد.

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