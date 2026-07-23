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عراقچی:

مشکل ما با آمریکا میانجی نیست؛ واشنگتن باید به ملت ایران احترام بگذارد

مشکل ما با آمریکا میانجی نیست؛ واشنگتن باید به ملت ایران احترام بگذارد
کد خبر : 1817543
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وزیر امور خارجه با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران در شرایط کنونی مشکلی از بابت میانجی با آمریکا ندارد، گفت: مسئله اصلی، رویکرد غیرمنطقی، زیاده‌خواهانه و سلطه‌طلبانه واشنگتن است و تا زمانی که آمریکا به منافع و حقوق ملت ایران احترام نگذارد، زمینه‌ای برای پیشرفت در این مسیر وجود نخواهد داشت.

به گزارش ایلنا، عباس عراقچی در حاشیه دیدار نخست وزیر عراق با رئیس جمهور کشورمان در تهران گفت: مسلما توافق نامه ایران و عراق یکی از مباحث جدی ماست که تا الان به میزان قابل قبولی اجرا شده ولی لازم است توجه بیشتری به آن صورت گیرد. بعضی نگرانی ها همچنان در برخی نقاط وجود دارد که امیدواریم آن ها هم رفع شوند.

عراقچی افزود: نخست وزیر عراق البته سفری به واشنگتن داشتند. طبیعی است که دیدگاه‌ها و برداشت‌های خود از این سفر را به ما منتقل کنند که امری عادی است. ضمن اینکه ما در حال حاضر با آمریکا مشکل میانجی نداریم. مشکل نوع رویکرد امریکاست که رویکرد غیرمنطقی، زیاده خواهانه و سلطه طلبانه این کشور است که با برخورد مقتدرانه جمهوری اسلامی ایران مواجه شده است.

وی خاطر نشان کرد:تا زمانی که درک نکنند هیچ راهی جز احترام به ملت ایران و احترام به منافع ملت ایران وجود ندارد، طبیعتاً زمینه‌ای برای حرکت در این مسیر نیز فراهم نخواهد شد. این موضوع هم نیازی به پیغام و پسغام ندارد؛ کافی است در سیاست‌های خود تجدیدنظر کنند.

وزیر خارجه تاکید کرد: اربعین نیز یکی از موضوعات جاری ماست. رایزنی‌های ما با دوستانمان در عراق از مدت‌ها قبل آغاز شده و هماهنگی‌های لازم انجام شده است. هر سال، با توجه به گستردگی مراسم اربعین، هماهنگی‌های لازم میان مقامات امنیتی، اجرایی و تدارکاتی انجام می‌شود. از این نظر هیچ مشکلی وجود ندارد و من اطمینان دارم که امسال نیز مراسم اربعین با شکوه هرچه بیشتر برگزار شود.

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