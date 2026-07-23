وزارت خارجه:
مشارکت انگلیس در حملات آمریکا علیه ایران، مصداق تجاوز و همدستی در جنایت جنگی است
وزارت امور خارجه کشورمان با محکوم کردن تصمیم دولت انگلیس برای در اختیار گذاشتن پایگاهها و امکانات نظامی این کشور به آمریکا، اعلام کرد هرگونه مشارکت در تدارک و اجرای حملات علیه ایران، مصداق عمل تجاوزکارانه و همدستی در جنایت تجاوز و جنایات جنگی بوده و لندن مسئول پیامدهای این تصمیم خواهد بود.
به گزارش ایلنا، وزارت امور خارجه درباره تصمیم دولت انگلیس به صدور مجوز استفاده آمریکا از پایگاهها و امکانات این کشور در جنگ غیرقانونی علیه ایران بیانیهای صادر کرد که به شرح زیر است:
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، تصمیم هیات حاکمه جدید انگلیس برای در اختیارگذاشتن پایگاههای نظامی و امکانات این کشور جهت تدارک و تسهیل حملات نظامی غیرقانونی آمریکا علیه ملت ایران را شدیدا محکوم میکند. این تصمیم، آشکارا خلاف اصول و قواعد بنیادین منشور سازمان ملل و حقوق بینالملل است و طبق بند (و) ماده (۳) قطعنامه ۳۳۱۴ مجمع عمومی سازمان ملل متحد درباره تعریف تجاوز، مصداق عمل تجاوزکارانه علیه ایران محسوب خواهد شد.
سیاستگزاران انگلیسی در حالی چنین تصمیمی گرفتهاند که به خوبی میدانند حملات نظامی آمریکا علیه ایران که با مشارکت رژیم اشغالگر و نسلکش اسرائیل شروع شد و تاکنون ادامه یافته است، تجاوزی آشکار و نقض فاحش اصول بنیادین منشور سازمان ملل و قواعد آمره حقوق بینالملل است و هرگونه مشارکت و همکاری در تدارک و اجرای این حملات غیرقانونی به مثابه همدستی در ارتکاب جنایت تجاوز و جنایات جنگی خواهد بود.
دولت انگلیس، هم در ظرفیت ملی و هم بهعنوان عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل، به جای عمل به تکالیف قانونی و اخلاقی خود در محکومکردن تجاوز نظامی و جنایات جنگی ارتکابی آمریکا و اسرائیل علیه ایران، در صدد همراهی با طرفهای متجاوز و تقلیل جایگاه این کشور به همدست آمریکا و اسرائیل در یک جنگ وحشیانه علیه ملت ایران برآمده است. بدون تردید، این تصمیم بیش از پیش ادعاهای انگلیس مبنی بر حمایت از حاکمیت قانون، حقوق بشر، و صلح و امنیت بینالمللی را بیاعتبار میکند.
اقدام هیات حاکمه انگلیس در همراهی با جنگ غیرقانونی آمریکایی-اسرائیلی علیه ایران، نه تنها ناقض تکالیف حقوقی بینالمللی دولت انگلیس در احترام به حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی جمهوری اسلامی ایران است بلکه یادآور مظالم و مداخلات تاریخی انگلستان علیه ملت ایران است که نقطه اوج آن کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ بود و متعاقبا به شکل حمایت همهجانبه از رژیم صدام در طی جنگ تحمیلی ۸ ساله، تحریمهای غیرقانونی به بهانه موضوع هستهای و نیز دنبالهروی از آمریکا در موضوع موسوم به اسنپبک و اخیرا هم برچسبزنی سخیف به سپاه پاسداران پرافتخار انقلاب اسلامی ادامه یافت.
جمهوری اسلامی ایران مصمم به دفاع از حاکمیت ملی، تمامیت سرزمینی و منافع و امنیت ملی ایران در برابر تجاوز بیگانه است و هر طرفی که به هر نحوی در ارتکاب تجاوز نظامی علیه ایران مشارکت کند، مسئول پیامدها و تبعات تصمیم خود خواهد بود.