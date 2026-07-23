محمد خاتمی درگذشت پدر علیرضا رحیمی تسلیت گفت

به گزارش ایلنا، متن پیام تسلیت سید محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین به مناسبت درگذشت پدر جانباز و آزاده دفاع مقدس و نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی علیرضا رحیمی به شرح زیر است:

«بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای علی رضا رحیمی

درگذشت انسان شریف جناب آقای حاج صفر رحیمی پدر بزرگوارتان را به جنابعالی و همه بستگان عزادار تسلیت می گویم و از پیشگاه حضرت باریتعالی برای آن فقید سعید آمرزش و رحمت الهی و برای بازماندگان معزز صبر و اجر و سلامتی مسالت می نمایم.

ایام عزت مستدام

سید محمد خاتمی

۱۴۰۵.۴.۲۷»

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