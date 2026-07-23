در پیامی:
محمد خاتمی درگذشت پدر علیرضا رحیمی تسلیت گفت
سید محمد خاتمی به مناسبت درگذشت پدر جانباز و آزاده دفاع مقدس و نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی علیرضا رحیمی پیام تسلیتی منتشر کرد.
به گزارش ایلنا، متن پیام تسلیت سید محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین به مناسبت درگذشت پدر جانباز و آزاده دفاع مقدس و نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی علیرضا رحیمی به شرح زیر است:
«بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای علی رضا رحیمی
درگذشت انسان شریف جناب آقای حاج صفر رحیمی پدر بزرگوارتان را به جنابعالی و همه بستگان عزادار تسلیت می گویم و از پیشگاه حضرت باریتعالی برای آن فقید سعید آمرزش و رحمت الهی و برای بازماندگان معزز صبر و اجر و سلامتی مسالت می نمایم.
ایام عزت مستدام
سید محمد خاتمی
۱۴۰۵.۴.۲۷»