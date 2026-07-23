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امیر سرتیپ جهانشاهی:

آمادگی برای مقابله با تهدیدات، اولویت آموزش‌های ارتش است

آمادگی برای مقابله با تهدیدات، اولویت آموزش‌های ارتش است
کد خبر : 1817530
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فرمانده نیروی زمینی ارتش در جریان بازدید از مرکز آموزش ۰۲ شهید انشایی و قرارگاه عملیاتی لشکر ۲۳، آموزش صحیح و کاربردی را پایه افزایش توان رزمی دانست و بر ضرورت آمادگی همه‌جانبه نیروها برای مقابله با تهدیدات و اجرای مأموریت‌ها با کمترین خطا تأکید کرد.

به گزارش ایلنا، امیر سرتیپ علی جهانشاهی با حضور در مرکز آموزش ۰۲ شهید انشایی نیروی زمینی ارتش، از روند آموزش کارکنان وظیفه، میزان آمادگی رزمی و توان عملیاتی این مرکز بازدید و از نزدیک در جریان برنامه‌های آموزشی و رزمی آن قرار گرفت.

فرمانده نیروی زمینی ارتش در این بازدید، آموزش را مهم‌ترین مؤلفه ارتقای توان رزمی نیرو‌های مسلح دانست و اظهار کرد: فرماندهان باید دانش و تجربیات آموزشی خود را به‌صورت صحیح، دقیق و کاربردی به نیرو‌ها منتقل کنند تا زمینه افزایش بیش از پیش آمادگی عملیاتی یگان‌ها، فراهم شود.

وی با تأکید بر اهمیت آموزش اصولی در بهره‌گیری از تجهیزات و تسلیحات، افزود: امروز آموزش صحیح کار با تجهیزات، ارتقای آمادگی جسمی، روحی و روانی کارکنان و آمادگی برای مقابله با تهدیدات، از مهم‌ترین الزامات افزایش توان رزمی است. هرچه سطح آموزش‌ها بالاتر باشد، نیرو‌ها در میدان نبرد با آمادگی بیشتر و خطای کمتری مأموریت‌های خود را انجام خواهند داد.

امیر سرتیپ جهانشاهی در ادامه، با حضور در قرارگاه عملیاتی لشکر ۲۳ نیز از بخش‌های مختلف این یگان بازدید کرد.

 

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