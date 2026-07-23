بررسی طرح تامین امنیت و پیشرفت تنگه هرمز در دستور کار مجلس

به گزارش ایلنا، ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در حاشیه برگزاری نشست شورای تأمین استان هرمزگان، با اشاره به سفرهای این کمیسیون به استان هرمزگان در سال‌های گذشته، به‌ویژه در سال ۱۴۰۴ و همچنین سال جاری، اظهار کرد: با توجه به تحولات گسترده‌ای که در جنوب کشور، به‌ویژه استان هرمزگان، شاهد بودیم، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در مقاطع مختلف به این استان سفر کرده و جلساتی را با اعضای محترم شورای تأمین برگزار کرده است.

وی افزود: امروز نیز که در میدان جنگ تحمیلی رمضان و در ادامه نبرد هرمز هستیم، استان هرمزگان و شورای تأمین استان نقش بزرگی در تحولات منطقه‌ای و داخلی ایفا می‌کنند. بر همین اساس، لازم دیدیم در جمع برادرانمان در شورای تأمین استان حضور یافته و مراتب سپاس، تشکر و قدردانی خود را از رئیس محترم شورا، اعضای شورای تأمین و همه مسئولان این مجموعه اعلام کنیم.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به بررسی قریب‌الوقوع طرح تأمین امنیت و پیشرفت تنگه هرمز در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: ان‌شاءالله ظرف چند روز آینده این طرح در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت و بدون تردید، نظرات برادران عزیز ما در شورای تأمین استان هرمزگان برای تدوین و تکمیل این طرح بسیار مؤثر و کاربردی خواهد بود. به همین دلیل نیز اصرار داشتیم همکاران ما در شورای تأمین استان، با ارائه دیدگاه‌ها و نظرات تخصصی، مجلس را در این زمینه یاری کنند.

عزیزی ادامه داد: در این نشست نیز اعضای شورای تأمین استان گزارش‌های بسیار خوبی ارائه کردند و دیدگاه‌ها و نقطه‌نظرات ارزشمندی را مطرح کردند که می‌تواند در تصمیم‌گیری‌های آینده مورد استفاده قرار گیرد.

وی با تأکید بر آمادگی کامل مجموعه‌های مسئول در استان هرمزگان تصریح کرد: عزم و اراده همه رده‌های عضو شورای تأمین استان هرمزگان برای دفاع از تمامیت ارضی کشور و مقابله با دشمنان ملت ایران، بسیار بالا است و آمادگی‌ها نیز در سطح مطلوبی قرار دارد. بدون شک این اراده، وحدت و انسجام موجود میان اعضای شورای تأمین و رده‌های مستقر در استان، هر اقدام محاسبه‌نشده دشمن را با پاسخی پشیمان‌کننده مواجه خواهد کرد.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی همچنین خطاب به ملت ایران، گفت: آنچه ما در رده‌های مختلف نیروهای مسلح، انتظامی، دفاعی و امنیتی در استان هرمزگان و سواحل جنوب مشاهده کردیم، آمادگی حداکثری و مقتدرانه نیروهای مسلح بود و امیدواریم ان‌شاءالله روزبه‌روز بر دامنه این توفیقات و موفقیت‌ها افزوده شود.

عزیزی با قدردانی از تلاش‌های مجموعه شورای تأمین استان هرمزگان، خاطرنشان کرد: امیدواریم بتوانیم پشتیبانی لازم را در بخش‌های مختلف، به‌ویژه در حوزه‌های تقنین و بودجه، از این رده‌ها به عمل آوریم؛ موضوعی که مطالبه به‌حق برادران ما در شورای تأمین استان هرمزگان است.

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