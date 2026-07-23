ورود دادستانی به پرونده آسیایی شدن چادرملو

به گزارش ایلنا، حمیدرضا جلیلی معاون دادستان یزد درباره ورود دستگاه قضا به پرونده آسیایی شدن تیم فوتبال چادرملوی اردکان، گفت: درخصوص حذف باشگاه چادرملو از رقابت های سطح ۲ لیگ قهرمانان آسیا، با توجه به درخواست مدیرکل ورزش و جوانان استان و همچنین مطالبه جدی مردم و جامعه ورزش، دادستانی مرکزی استان این موضوع را در چارچوب وظایف قانونی خود و با هدف صیانت از حقوق عامه در دستور کار قرار داد. در همین راستا، بررسی‌های حقوقی و قضایی را آغاز کردیم و کلیه مکاتبات و استعلام های مورد نیاز از مراجع ذیصلاح نیز انجام شد تا تمامی ابعاد این موضوع، فرآیند تصمیم گیری و مستندات موجود مورد بررسی قرار گیرد.

وی افزود: از آنجا که به وضوح حق استان و تیم چادرملوی استان یزد تضییع می شود با توجه به اهمیت موضوع با دادستان کل کشور مکاتبه ای انجام و درخواست کردیم آن مقام عالی از حیث صیانت از حقوق عامه و بررسی احتمالی تضییع حقوق باشگاه چادرملوی اردکان و مردم استان یزد، این موضوع را مورد پیگیری قرار دهند.

جلیلی تصریح کرد: رویکرد دستگاه قضایی و دادستانی استان رسیدگی دقیق و بی طرفانه است. قطعا تا پیش از اینکه جواب استعلامات بیاید امکان اظهار نظر قطعی درباره مسئولیت اشخاص یا نهادهایی که در این خصوص اقدام داشتند نمی توانیم داشته باشیم اما این اطمینان را خدمت مردم نجیب و شریف استان یزد می دهیم چنانچه احراز تخلفی صورت گیرد یا قصور و ترک فعلی که موجب تضییع حقوق باشگاه شده باشد، دستگاه قضایی بدون هیچ اغماض و در چارچوب قانون اقدامات لازم را انجام خواهد داد.

معاون دادستان یزد ادامه داد: واقعیت این است که ما با این دید به این موضوع نگاه می‌کنیم که باشگاه چادرملو اردکان تنها متعلق به یک مجموعه ورزشی نیست بلکه سرمایه‌ای برای استان یزد و مایه افتخار مردم این دیار است لذا صیانت از حقوق قانونی این باشگاه و دفاع از عدالت و شفافیت و حقوق عامه از وظایف قانونی دستگاه قضا است و دادستانی استان تا روشن شدن تمامی ابعاد این پرونده به پیگیری های خود با جدیت ادامه خواهد داد.

وی در پاسخ به این سوال که تا چه زمانی نتیجه این بررسی ها مشخص خواهد شد، گفت: این اتفاقات در فدراسیون فوتبال رخ داده و ما هیچ دسترسی به اطلاعات نسبت به این موضوع در مرکز استان نداریم لذا تا پیگیریها و استعلامات انجام شود مدتی قریب به ۱۰ تا ۲۰ روز طول خواهد کشید ولی ما در حال پیگیری های مداوم هستیم تا هرچه سریعتر به نتیجه برسیم.

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