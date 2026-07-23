به گزارش ایلنا، محمدصادق معتمدیان روز پنجشنبه در نشست ستاد ویژه اربعین حسینی با ارزیابی مثبت از روند آماده‌سازی زیرساخت‌ها در مرز مهران، حماسه اربعین را رویدادی جهانی و فرا استانی خواند.

وی با قدردانی از کوشش شبانه‌روزی مدیران و مردم ایلام، پیشرفت مرز مهران را نماد مدیریت جهادی دانست و یادآور شد: پایانه مهران که روزگاری ظرفیت دو هزار نفر را داشت، امروز با همت مسئولان و مردم به پرترددترین و کانون اصلی رفت‌وشد زائران تبدیل شده است.

استاندار تهران گفت: برگزاری همایش چندین میلیونی اربعین باید بر سه پایه «معنوی بودن»، «ارزان بودن» و «ایمن بودن» استوار باشد.

معتمدیان بیان کرد: نقش دولت در این میان، تصدی‌گری نیست و وظیفه ما بسترسازی اصولی برای تداوم رویکرد مردمی‌سازی این حماسه است تا مردم خود میدان‌دار اصلی باشند.

وی در ادامه خواستار تغییر نگاه مقطعی به موضوع اربعین شد و افزود که با ایجاد زیرساخت‌های همیشگی و پایدار، مهران می‌تواند قطب پویا در زمینه اقتصاد و فرهنگ شود.

استاندار تهران تاکید کرد که باید با برنامه‌ریزی درست، ساخته‌ها و دست‌رنج فرهنگی و مذهبی مردم منطقه جایگزین کالاهای خارجی شود تا از این رهگذر، سفره و اقتصاد خانواده‌های ایلامی بیش‌تر رونق گیرد.

معتمدیان در باره تعهدهای پشتیبانی اربعینی پایتخت از ایلام بیان کرد که ما در تهران آمادگی داریم تا با بهره‌گیری از تجربه‌های پیشین در مدیریت جمعیت زائران، همه نیازهای زیرساختی مهران را پوشش دهیم.

وی گفت: دستگاه‌های امدادی، خودروهای آتش‌نشانی، بیمارستان‌های صحرایی، فوریت‌های پزشکی و تانکرهای آب و فاضلاب به هر میزان که نیاز باشد، به ایلام فرستاده خواهد شد.

تهران برای پشتیبانی راهبردی از زیرساخت‌های اربعین در ایلام پای کار آمد

استاندار تهران با تاکید بر لزوم شفافیت و پرهیز از هدررفت منابع افزود: همه این پشتیبانی‌ها باید پس از برآوردهای دقیق کارشناسی از سوی کارشناسان ناظر و مسئولان کمیته‌ای اربعین انجام شود تا نیازهای لحظه‌ای این آیین به درستی شناسایی و پاسخ داده شود.

معتمدیان گفت: این پویایی افزون بر آسان‌سازی روند زیارت، به پایداری امنیت در مناطق مرزی کمک شایانی کرده است.

وی یادآور شد: پیام اربعین امروز مرزهای مذهبی را درنوردیده است به گونه‌ای که حضور برادران اهل سنت و هم‌وطنان ارمنی در این حماسه، نشان از فراگیر بودن و همبستگی ملی در سایه این رویداد دارد.

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