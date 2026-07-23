هزینه تاج گل یادبود دخترم را صرف مدارس محروم سیستان و بلوچستان کنید

به گزارش ایلنا، غلامعلی حدادعادل در پیامی از افرادی که قصد اهدای تاج گل در مراسم ختم و یادبود دخترش شهید زهرا حدادعادل را دارند، درخواست کرد هزینه آن را برای محرومیت‌زدایی از مدارس کم‌برخوردار سیستان و بلوچستان اختصاص دهند.

در این پیام آمده است: «با سپاس از عزیزانی که قصد اهدای تاج گل در مراسم ختم و یادبود شهید زهرا حدادعادل دارند، تقاضا می‌شود این هزینه را به منظور محرومیت‌زدایی از مدارس کم‌برخوردار سیستان و بلوچستان به حساب ۶۷۰۱۹۰۰۰۰۰۰۰۱۰۹۱۳۱۷۴۹۰۰۱ واریز نمایند.»

حدادعادل تأکید کرده است این اقدام می‌تواند ماندگارترین هدیه به روح آن معلم شهید باشد.

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