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حدادعادل:

هزینه تاج گل یادبود دخترم را صرف مدارس محروم سیستان و بلوچستان کنید

هزینه تاج گل یادبود دخترم را صرف مدارس محروم سیستان و بلوچستان کنید
کد خبر : 1817492
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غلامعلی حدادعادل با درخواست از علاقه‌مندان به اهدای تاج گل در مراسم یادبود دخترش، شهید زهرا حدادعادل، از آنان خواست به جای این اقدام، هزینه آن را برای محرومیت‌زدایی از مدارس کم‌برخوردار سیستان و بلوچستان واریز کنند.

به گزارش ایلنا، غلامعلی حدادعادل در پیامی از افرادی که قصد اهدای تاج گل در مراسم ختم و یادبود دخترش شهید زهرا حدادعادل را دارند، درخواست کرد هزینه آن را برای محرومیت‌زدایی از مدارس کم‌برخوردار سیستان و بلوچستان اختصاص دهند.

در این پیام آمده است: «با سپاس از عزیزانی که قصد اهدای تاج گل در مراسم ختم و یادبود شهید زهرا حدادعادل دارند، تقاضا می‌شود این هزینه را به منظور محرومیت‌زدایی از مدارس کم‌برخوردار سیستان و بلوچستان به حساب ۶۷۰۱۹۰۰۰۰۰۰۰۱۰۹۱۳۱۷۴۹۰۰۱ واریز نمایند.»

حدادعادل تأکید کرده است این اقدام می‌تواند ماندگارترین هدیه به روح آن معلم شهید باشد.

 

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