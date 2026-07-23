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سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار چهارمحال و بختیاری :

جزئیات حمله هوایی دشمن به نقطه‌ای در شهرستان کیار/ حادثه هیچ‌ تلفات انسانی در پی نداشت

جزئیات حمله هوایی دشمن به نقطه‌ای در شهرستان کیار/ حادثه هیچ‌ تلفات انسانی در پی نداشت
کد خبر : 1817480
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بامداد امروز، در پی حمله تجاوزکارانه دشمن آمریکایی، نقطه‌ای در شهرستان کیار چهار محال وبختیاری هدف حمله هوایی قرار گرفت.

به گزارش ایلنا، عبدالعلی ارژنگ معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار چهارمحال و بختیاری  گفت:  این حمله در ساعات اولیه بامداد امروز رخ داده و دستگاه‌های مسئول بلافاصله در محل حاضر شده و اقدامات لازم برای بررسی ابعاد حادثه و ارزیابی خسارات احتمالی را آغاز کرده‌اند.

ارژنگ با بیان اینکه خوشبختانه این حادثه هیچ‌گونه تلفات انسانی در پی نداشته است، افزود: جزئیات تکمیلی پس از پایان بررسی‌های کارشناسی و از طریق مراجع رسمی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

‌وی از شهروندان خواست ضمن حفظ آرامش، اخبار مربوط به حوادث را تنها از رسانه‌های رسمی و مراجع معتبر دنبال کنند و از توجه یا انتشار شایعات و اخبار تأییدنشده خودداری کنند.

 

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