سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار چهارمحال و بختیاری :
جزئیات حمله هوایی دشمن به نقطهای در شهرستان کیار/ حادثه هیچ تلفات انسانی در پی نداشت
بامداد امروز، در پی حمله تجاوزکارانه دشمن آمریکایی، نقطهای در شهرستان کیار چهار محال وبختیاری هدف حمله هوایی قرار گرفت.
به گزارش ایلنا، عبدالعلی ارژنگ معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: این حمله در ساعات اولیه بامداد امروز رخ داده و دستگاههای مسئول بلافاصله در محل حاضر شده و اقدامات لازم برای بررسی ابعاد حادثه و ارزیابی خسارات احتمالی را آغاز کردهاند.
ارژنگ با بیان اینکه خوشبختانه این حادثه هیچگونه تلفات انسانی در پی نداشته است، افزود: جزئیات تکمیلی پس از پایان بررسیهای کارشناسی و از طریق مراجع رسمی اطلاعرسانی خواهد شد.
وی از شهروندان خواست ضمن حفظ آرامش، اخبار مربوط به حوادث را تنها از رسانههای رسمی و مراجع معتبر دنبال کنند و از توجه یا انتشار شایعات و اخبار تأییدنشده خودداری کنند.