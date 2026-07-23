به گزارش ایلنا، فرمانداری ویژه دزفول اعلام کرد: از ساعت ۱۳ امروز پنج شنبه اول مرداد ۱۴۰۵، انفجارات کنترل شده ناشی از امحای مهمات توسط نیرو‌های مسلح در برخی از نقاط شهرستان آغاز شده است و تا ساعت ۱۴ ادامه دارد.

باتوجه به اینکه این صدا‌ها ناشی از انفجار‌های کنترل شده است، شهروندان در صورت شنیدن صدای انفجار‌ها بویژه در برخی مناطق که ممکن است با شدت بیشتری شنیده شود، نگران نباشند و به شایعات توجه نکنند.