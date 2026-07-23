در مجموعه فرهنگی - تاریخی سعدآباد صورت گرفت؛
استقبال رسمی پزشکیان از نخستوزیر عراق
رئیسجمهور در مجموعه فرهنگی - تاریخی سعدآباد، بهصورت رسمی، از آقای علی فالح الزیدی نخستوزیر عراق که در صدر هیئتی عالیرتبه به تهران سفر کرده است، استقبال کرد.
به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان، بعدازظهر امروز پنجشنبه در مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد، بهصورت رسمی از آقای علی فالح الزیدی نخستوزیر عراق، استقبال کرد.
در مراسم استقبال رسمی، پس از نواخته شدن سرود ملی دو کشور و ساندیدن از یگان تشریفات، معارفه اعضای هیئت رسمی انجام شد.
دیدار دوجانبه خصوصی سران دو کشور، نشست مشترک هیئتهای عالیرتبه جمهوری اسلامی ایران و عراق و همچنین امضای اسناد همکاری دوجانبه، از جمله برنامههای این دیدار رسمی است.