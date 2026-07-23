رئیس دادگستری شهرستان مهدیشهر خبر داد؛
تشکیل پرونده قضایی درباره جنین رها شده در یکی از معابر مهدیشهر
رئیس دادگستری شهرستان مهدیشهر از تشکیل پرونده قضایی و آغاز فوری تحقیقات درباره انتشار تصاویر مربوط به جنین رها شده در یکی از معابر این شهرستان خبر داد و گفت: ابعاد مختلف این پرونده از جنبههای قضایی، انتظامی و پزشکی قانونی با دقت در حال بررسی است و شهروندان از هرگونه گمانهزنی و انتشار اخبار تأییدنشده خودداری کنند.
وی افزود: به موجب دستورات قضایی صادر شده، تحقیقات اولیه آغاز و در بررسیهای انجامشده، خانمی که جنین را حمل میکرد شناسایی شد. همچنین به منظور تکمیل تحقیقات و روشن شدن تمامی ابعاد موضوع، دستورات لازم به مراجع انتظامی و پزشکی قانونی صادر شده است تا علت و چگونگی وقوع این بزه احتمالی به صورت دقیق مشخص شود.
رئیس دادگستری شهرستان مهدیشهر با تأکید بر اینکه تحقیقات همچنان ادامه دارد، تصریح کرد: نتایج بررسیهای تخصصی پزشکی قانونی و تحقیقات ضابطان، مبنای تصمیمگیری قضایی در این پرونده خواهد بود و پس از تکمیل تحقیقات، اطلاعرسانی لازم در چارچوب قانون انجام میشود.
باقریان موحد از شهروندان خواست از انتشار اخبار تأییدنشده و دامن زدن به شایعات خودداری کنند.
وی خاطرنشان کرد: رئیس کل دادگستری استان سمنان نیز بلافاصله پس از اطلاع از موضوع، دستورات لازم را برای رسیدگی سریع، دقیق و همهجانبه صادر کرده و دستگاه قضایی استان با جدیت در حال پیگیری این پرونده است؛ چنانچه در روند رسیدگی مشخص شود هرگونه اقدام غیرقانونی در این پرونده صورت گرفته است، با مرتکبان مطابق قانون، قاطعانه و عبرتآموز برخورد خواهد شد.