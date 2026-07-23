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حیاتی:

تردد زائران اربعین از مرز شلمچه بدون اختلال ادامه دارد

تردد زائران اربعین از مرز شلمچه بدون اختلال ادامه دارد
کد خبر : 1817413
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معاون امنیتی و انتظامی استاندار خوزستان با اشاره به حمله موشکی دشمن آمریکایی به اطراف پایانه مسافربری مرز بین‌المللی شلمچه گفت: تردد زائران از مرز شلمچه بدون اختلال ادامه دارد.

به گزارش ایلنا، ولی‌الله حیاتی معاون امنیتی و انتظامی استاندار خوزستان گفت: بامداد امروز اطراف پایانه مسافربری در مرز شلمچه هدف حمله موشکی ارتش تروریستی آمریکا قرار گرفت که بر اثر آن، ۲ نفر به شهادت رسیدند و ۱۱ نفر مجروح شدند.

او با بیان اینکه تردد زائران اربعین حسینی در مرز شلمچه به‌صورت روان در جریان است افزود: حادثه تهاجم به پایانه بین‌المللی شلمچه خللی در روند عبور و مرور زائران اربعین حسینی ایجاد نکرده است و همه دستگاه‌های اجرایی و خدمت‌رسان با تمام ظرفیت در حال ارائه خدمات به زائران هستند.

معاون امنیتی و انتظامی استاندار خوزستان با اشاره به اهداف دشمن برای ایجاد اختلال در مراسم اربعین گفت: رژیم آمریکا بداند که این حرکات، خللی در روحیه بزرگ مردم ایران و زائران اربعین حسینی که با شور و شوق وصف‌ناپذیر به زیارت کربلای معلی می‌روند ایجاد نخواهد کرد.

 

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