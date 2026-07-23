به گزارش ایلنا، آیت‌الله قربانعلی دری نجف‌آبادی روز پنجشنبه در کلاس درس تفسیر قرآن کریم، افزود: تجریه نشان داده که عقب‌نشینی در برابر زیاده‌خواهی‌های دشمنان، نه‌تنها آرامش به همراه نمی‌آورد، بلکه طمع آنان را دوچندان می‌کند.

وی ادامه داد: بدعهدی‌های مکرر آمریکا در توافقات بین‌المللی، گویای این حقیقت تلخ است که دشمنان به‌جز زبان زور و فشار، هیچ‌گونه پایبندی به اصول اخلاقی و حقوقی ندارند. ازاین‌رو، مقاومت هوشمندانه و فعال، نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت تاریخی برای حفظ عزت و امنیت ملی است.

نماینده ولی‌فقیه در استان مرکزی اظهار کرد: این مقاومت باید در همه عرصه‌ها، از دیپلماسی تا اقتصاد و فرهنگ، با برنامه‌ریزی دقیق و بهره‌گیری از توان داخلی ادامه یابد تا پیام روشنی به جهانیان مخابره شود که ملت ایران در برابر هرگونه زورگویی، ایستاده است.

آیت‌الله دری نجف‌آبادی اضافه کرد: دشمنان همواره از اختلاف‌افکنی و ایجاد شکاف میان گروه‌های مختلف جامعه به‌عنوان ابزاری کارآمد برای تضعیف نظام استفاده کرده‌اند و هرگاه وحدت و همدلی میان قوا، نهادها و آحاد ملت تقویت شده، توطئه‌های پیچیده دشمنان نقش بر آب شده است.

وی بیان کرد: مقاومت پایدار، بدون انسجام داخلی و اعتماد متقابل، امکان‌پذیر نیست؛ بنابراین، تقویت گفتمان وفاق ملی، پرهیز از دامن‌زدن به اختلافات جزئی و تمرکز بر منافع کلان کشور، مهم‌ترین راهکار برای خنثی‌سازی جنگ روانی و اقتصادی دشمن است.

نماینده ولی‌فقیه در استان مرکزی افزود: مقاومت و وحدت، تنها تاکتیک‌های دفاعی نیستند، بلکه بنیان‌های یک تمدن پویا و خودبنیاد را شکل می‌دهند. وقتی ملتی در برابر زورگویی می‌ایستد و در عین حال در داخل، اتحاد خود را حفظ می‌کند، در واقع دارد قدرت نرم خود را به رخ جهانیان می‌کشد و الگویی از استقلال و خودباوری را به نمایش می‌گذارد و این رویکرد، نه‌تنها دشمن را از تعرض بازمی‌دارد، بلکه زمینه‌ساز پیشرفت‌های علمی، اقتصادی و فرهنگی از درون می‌شود.