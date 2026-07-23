آیتالله دری: ملت ایران با قدرت برابر زیادهخواهی آمریکا میایستد
نماینده ولی فقیه در استان مرکزی آمریکا و اسرائیل را مصداق بارز افزونطلبی تاریخی دانست و گفت: ایستادگی در برابر طمعورزی آنان، تنها راه جلوگیری از تعرض به کیان ملت ایران است.
به گزارش ایلنا، آیتالله قربانعلی دری نجفآبادی روز پنجشنبه در کلاس درس تفسیر قرآن کریم، افزود: تجریه نشان داده که عقبنشینی در برابر زیادهخواهیهای دشمنان، نهتنها آرامش به همراه نمیآورد، بلکه طمع آنان را دوچندان میکند.
وی ادامه داد: بدعهدیهای مکرر آمریکا در توافقات بینالمللی، گویای این حقیقت تلخ است که دشمنان بهجز زبان زور و فشار، هیچگونه پایبندی به اصول اخلاقی و حقوقی ندارند. ازاینرو، مقاومت هوشمندانه و فعال، نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت تاریخی برای حفظ عزت و امنیت ملی است.
نماینده ولیفقیه در استان مرکزی اظهار کرد: این مقاومت باید در همه عرصهها، از دیپلماسی تا اقتصاد و فرهنگ، با برنامهریزی دقیق و بهرهگیری از توان داخلی ادامه یابد تا پیام روشنی به جهانیان مخابره شود که ملت ایران در برابر هرگونه زورگویی، ایستاده است.
آیتالله دری نجفآبادی اضافه کرد: دشمنان همواره از اختلافافکنی و ایجاد شکاف میان گروههای مختلف جامعه بهعنوان ابزاری کارآمد برای تضعیف نظام استفاده کردهاند و هرگاه وحدت و همدلی میان قوا، نهادها و آحاد ملت تقویت شده، توطئههای پیچیده دشمنان نقش بر آب شده است.
وی بیان کرد: مقاومت پایدار، بدون انسجام داخلی و اعتماد متقابل، امکانپذیر نیست؛ بنابراین، تقویت گفتمان وفاق ملی، پرهیز از دامنزدن به اختلافات جزئی و تمرکز بر منافع کلان کشور، مهمترین راهکار برای خنثیسازی جنگ روانی و اقتصادی دشمن است.
نماینده ولیفقیه در استان مرکزی افزود: مقاومت و وحدت، تنها تاکتیکهای دفاعی نیستند، بلکه بنیانهای یک تمدن پویا و خودبنیاد را شکل میدهند. وقتی ملتی در برابر زورگویی میایستد و در عین حال در داخل، اتحاد خود را حفظ میکند، در واقع دارد قدرت نرم خود را به رخ جهانیان میکشد و الگویی از استقلال و خودباوری را به نمایش میگذارد و این رویکرد، نهتنها دشمن را از تعرض بازمیدارد، بلکه زمینهساز پیشرفتهای علمی، اقتصادی و فرهنگی از درون میشود.