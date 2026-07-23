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سیاست خارجی ۰۱ / ۰۵ / ۱۴۰۵ - ۱۲:۰۳:۵۵

وزیر امور خارجه:

هرگونه تجاوز علیه ایران، با پاسخی قاطع، قدرتمند و تعیین‌کننده مواجه خواهد شد

به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در پیامی در پاسخ به لفاظی اخیر رئیس جمهور امریکا در شبکه ایکس نوشت: دکترین دفاعی ما روشن است: چشم در برابر چشم. هرگونه تجاوز علیه ایران، از جمله علیه زیرساخت‌های ما، با پاسخی قاطع، قدرتمند و تعیین‌کننده مواجه خواهد شد. هر طرفی که به هر شکل در چنین تجاوزی مشارکت داشته باشد یا از آن حمایت کند، به‌عنوان هدفی مشروع تلقی خواهد شد.