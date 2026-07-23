وزیر امور خارجه:
هرگونه تجاوز علیه ایران، با پاسخی قاطع، قدرتمند و تعیینکننده مواجه خواهد شد
به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در پیامی در پاسخ به لفاظی اخیر رئیس جمهور امریکا در شبکه ایکس نوشت: دکترین دفاعی ما روشن است: چشم در برابر چشم. هرگونه تجاوز علیه ایران، از جمله علیه زیرساختهای ما، با پاسخی قاطع، قدرتمند و تعیینکننده مواجه خواهد شد. هر طرفی که به هر شکل در چنین تجاوزی مشارکت داشته باشد یا از آن حمایت کند، بهعنوان هدفی مشروع تلقی خواهد شد.
به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در پیامی در پاسخ به لفاظی اخیر رئیس جمهور امریکا در شبکه ایکس نوشت: دکترین دفاعی ما روشن است: چشم در برابر چشم. هرگونه تجاوز علیه ایران، از جمله علیه زیرساختهای ما، با پاسخی قاطع، قدرتمند و تعیینکننده مواجه خواهد شد. هر طرفی که به هر شکل در چنین تجاوزی مشارکت داشته باشد یا از آن حمایت کند، بهعنوان هدفی مشروع تلقی خواهد شد.