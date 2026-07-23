خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قائم‌پناه:

خاموشی‌ها برای ایستادگی صنعت تولید در برابر دشمن است

خاموشی‌ها برای ایستادگی صنعت تولید در برابر دشمن است
کد خبر : 1817405
لینک کوتاه کپی شد.

معاون اجرایی رییس جمهور گفت: خاموشی ها فقط برای جلوگیری از بیکاری کارگران و اینکه صنعت تولید برای تاب آوری مردم در برابر دشمن بتواند ایستادگی کند.

به گزارش ایلنا، محمدجعفر قائم پناه » روز پنجشنبه در آیین افتتاح پروژه های آب و فاضلاب ، برق استان البرز افزود: صنعت برق با تمهیداتی که در صنعت تولید اندیشیده شده که صنعت تولید و برق هماهنگ باشند.
وی بیان داشت: بنابراین روز جمعه برخی کارگاه ها باید کار کنند که تعطیلی آنها تغییر یافته و تدبیر شده، تولید دیگر بی برق نماند.
جعفر پناه گفت: هر چند ممکن است برای مردم مشکلاتی ایجاد کند اما از مردم تقاضا می کنیم مانند جنگ تحمیلی همراهی کنند و تاب آوری را ایجاد کنند.

معاون اجرایی رییس جمهور گفت: در نشست صنعتگران و تولید کنندگان با حضور رییس جمهور دغدغه های کشور و صنعت مطرح شد .
وی اضافه کرد: با یک جنگ تحمیلی مواجه بودیم، بخشی از نیروگاه ها مورد هدف قرار گرفته و علی رغم تلاش شبانه روزی همکاران در وزارت نیرو و مدیریت مصرف به دلیل اینکه این ناترازی که از قبل بوده و جنگ تحمیلی هم اضافه شده، برای جلوگیری از بیکاری کارگران و اینکه چرخ تولید بچرخد، تصمیمات مهمی دیشب با حضور همکاران در بخش برق و صنعت گرفته شده است.
وی تاکید کرد: تصمیم گرفته شد در یک کلام به برق صنعت خاموشی ندهیم تا حداقل تولید انجام شود.
قائم پناه گفت: ابتدا از مردم عذرخواهی کنم، ممکن است در این فصل گرما خاموشی برق در کشور ایجاد شود، تلاش می شود میزان خاموشی به حداقل ممکن برسد.
وی یادآور شد: ولی برای تاب آوری در برابر دشمن ، برای رشد صنعت و جلوگیری از بیکاری کارگران، ضمن عذرخواهی خودم و دولت از مردم می خواهیم این ۴۵ روز را تحمل کنند تا هیچ کارخانه ای بی برق نماند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل