معاون اجرایی رییس جمهور گفت: در نشست صنعتگران و تولید کنندگان با حضور رییس جمهور دغدغه های کشور و صنعت مطرح شد .

وی اضافه کرد: با یک جنگ تحمیلی مواجه بودیم، بخشی از نیروگاه ها مورد هدف قرار گرفته و علی رغم تلاش شبانه روزی همکاران در وزارت نیرو و مدیریت مصرف به دلیل اینکه این ناترازی که از قبل بوده و جنگ تحمیلی هم اضافه شده، برای جلوگیری از بیکاری کارگران و اینکه چرخ تولید بچرخد، تصمیمات مهمی دیشب با حضور همکاران در بخش برق و صنعت گرفته شده است.

وی تاکید کرد: تصمیم گرفته شد در یک کلام به برق صنعت خاموشی ندهیم تا حداقل تولید انجام شود.

قائم پناه گفت: ابتدا از مردم عذرخواهی کنم، ممکن است در این فصل گرما خاموشی برق در کشور ایجاد شود، تلاش می شود میزان خاموشی به حداقل ممکن برسد.

وی یادآور شد: ولی برای تاب آوری در برابر دشمن ، برای رشد صنعت و جلوگیری از بیکاری کارگران، ضمن عذرخواهی خودم و دولت از مردم می خواهیم این ۴۵ روز را تحمل کنند تا هیچ کارخانه ای بی برق نماند.