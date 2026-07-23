برگزاری مسابقات انتخابی کشتی ساحلی ارتش/ گام اول برای حضور در مسابقات سیزم ۲۰۲۶ برداشته شد
مسابقات انتخابی کشتی ساحلی کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران به میزبانی نیروی دریایی در مرکز آموزش تخصصهای دریایی باقرالعلوم (ع) برگزار شد
به گزارش ایلنا،مسابقات انتخابی کشتی ساحلی کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران با حضور پنج تیم از یگانهای گوناگون و با هدف شناسایی و انتخاب برترین کشتیگیران برای حضور در مسابقات سیزم ۲۰۲۶، در مرکز آموزش های دریایی باقرالعلوم (ع) در رشت برگزار شد.
برپایه این گزارش، در مراسم اختتامیه این مسابقات، ناخدا یکم جواد شاکری جانشین مرکز آموزش تخصصهای دریایی باقرالعلوم (ع) و سرهنگ حمید جعفری رئیس دایره مسابقات ارتش حضور داشتند.
در پایان این رقابتها هم، نفرات برتر با نظر کادر فنی به اردوی آمادگی تیم نیروی دریایی ارتش، دعوت شدند تا خود را برای حضور در مسابقات قهرمانی نیرویهای مسلح آماده کنند.
بر اساس برنامهریزی انجامشده، نفرات منتخب تیم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران پس از مراحل آماده سازی، در شهریورماه سال جاری به مسابقات کشتی ساحلی سیزم ۲۰۲۶ در کشور نیجریه، اعزام می شوند.