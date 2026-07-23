به گزارش ایلنا، رمضان رحیمی دشتلویی با اشاره به انتقادهای مطرح‌شده درباره تغییر مؤلفه‌های رتبه‌بندی معلمان، گفت: قانون رتبه‌بندی معلمان با هدف ارتقای کیفیت آموزش، افزایش انگیزه معلمان و تقویت جایگاه حرفه‌ای آنان تصویب شد، اما اگر مؤلفه‌های اصلی مانند مهارت، دانش تخصصی، آموزش‌های ضمن خدمت، فعالیت‌های پژوهشی و توانمندی‌های حرفه‌ای کمرنگ شود، عملاً از هدف اصلی قانون فاصله خواهیم گرفت.

نماینده فلاورجان در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه رتبه‌بندی نباید به «سنوات‌نامه خدمت» تبدیل شود، افزود: محدود کردن مؤلفه تجربه به سابقه خدمت، نگاه حاکم بر رتبه‌بندی را تغییر می‌دهد؛ معلمی که سال‌ها برای ارتقای دانش خود، شرکت در دوره‌های تخصصی، تولید محتوای آموزشی، فعالیت پژوهشی و یادگیری فناوری‌های جدید تلاش کرده است، نباید با همان معیاری سنجیده شود که صرفاً سال‌های بیشتری در خدمت سیستم بوده است.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون آموزش مجلس تصریح کرد: اگر مسیر ارتقای رتبه فقط بر اساس سابقه خدمت تعریف شود، انگیزه معلمان برای حرکت به سمت شایسته‌سالاری، یادگیری فناوری‌های نوین، توسعه مهارت‌های آموزشی و به‌روز شدن سطح دانش کاهش پیدا می‌کند؛ در حالی که نظام تعلیم و تربیت امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند معلمانی توانمند و مجهز به دانش روز است.

رحیمی دشتلویی با بیان اینکه معلمان را با دانش به روز بسنجید، ادامه داد: دانش‌آموز امروز با فناوری‌های جدید، علوم نوین و حتی ابزارهایی مانند هوش مصنوعی ارتباط دارد، بنابراین معلم نیز باید متناسب با این تغییرات علمی و اجتماعی، مهارت‌های خود را ارتقا دهد. نمی‌توان انتظار داشت آموزش کشور متحول شود، اما نظام ارزیابی و ارتقای معلمان همچنان بر معیارهای محدود و سنتی استوار باشد. سابقه خدمت می‌تواند یکی از شاخص‌های ارزیابی محسوب شود، اما نباید به مهم‌ترین یا تنها معیار تبدیل گردد؛ بلکه باید شاخص‌هایی که باعث افزایش توان علمی، مهارتی و حرفه‌ای معلمان می‌شود، در رتبه‌بندی جایگاه واقعی خود را داشته باشد.

عضو کمیسیون آموزش مجلس درباره حذف یا کاهش نقش امتیاز دوره‌های ضمن خدمت، گواهی‌های حرفه‌ای و فعالیت‌های تخصصی در آیین‌نامه جدید، گفت: هر تصمیمی که باعث شود آموزش‌های تخصصی و توانمندسازی معلمان اثرگذاری کمتری در رتبه‌بندی داشته باشد، نیازمند بازنگری است. دوره‌های ضمن خدمت، آموزش‌های تخصصی و کسب مهارت‌های جدید باید از عوامل مؤثر در ارتقای رتبه باشند تا معلمان انگیزه بیشتری برای یادگیری و حضور فعال‌تر در کلاس درس داشته باشند.

رحیمی دشتلویی در ادامه خاطرنشان کرد: اگر معلم احساس کند ارتقای رتبه او ارتباطی با تلاش برای یادگیری، پژوهش، نوآوری و کسب مهارت‌های جدید ندارد، طبیعی است که انگیزه برای شرکت در این فرآیندها کاهش پیدا کند و این موضوع در نهایت به کیفیت آموزش کشور آسیب می‌زند.

وی مسئول اصلاح این رویکرد در آیین نامه را وزارت آموزش و پرورش دانست و گفت: این وزارتخانه باید مراقبت کند که اسناد، مدارک و مستندات مربوط به توانمندی حرفه‌ای. معلمان بی‌اثر نشود و رتبه‌بندی به ابزاری برای شناسایی و تقویت معلمان توانمند تبدیل شود. هدف رتبه‌بندی، ایجاد رقابت سالم علمی و حرفه‌ای میان معلمان و ارتقای کیفیت تعلیم و تربیت است؛ نه اینکه صرفاً به یک فرآیند اداری برای افزایش حقوق بر اساس سنوات خدمت تبدیل شود.

رحیمی دشتلویی با اشاره به اعتراض برخی معلمان نسبت به کاهش نقش شایستگی حرفه‌ای در آیین‌نامه جدید، اظهار کرد: کمیسیون آموزش هنوز به صورت رسمی و ویژه وارد بررسی همه ابعاد این موضوع نشده است، اما این مسئله در دستور کار قرار خواهد گرفت و اصلاح مسیر موجود باید مورد توجه قرار گیرد. نمایندگان مطالبه خواهد کرد که وزارت آموزش و پرورش آیین‌نامه را به شکلی تنظیم کند که معیارهای واقعی شایستگی، مهارت، دانش و توانمندی حرفه‌ای معلمان در آن پررنگ باشد.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون آموزش مجلس در پایان تأکید کرد: تفاوت رتبه‌بندی حرفه‌ای با ارتقای سنواتی دقیقاً در همین موضوع است؛ رتبه‌بندی باید به معلمی که برای رشد علمی و مهارتی خود تلاش می‌کند امتیاز بدهد، نه اینکه تنها گذر زمان را معیار ارتقا قرار دهد. تحقق تحول در آموزش و پرورش بدون معلمان توانمند، به‌روز و دارای انگیزه علمی امکان‌پذیر نیست و آیین‌نامه رتبه‌بندی باید در خدمت این هدف اصلاح شود.

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