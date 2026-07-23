رئیس فراکسیون کارگری مجلس:
تعویق پرداختیهای کارگران بهویژه در شهرهای جنوبی بههیچ وجه قابل قبول نیست! / اجازه ندهید قدرت خرید کارگر بیش از این کاهش پیدا کند
رئیس فراکسیون کارگری با تاکید بر اینکه مسئولان باید کمک کنند مطالبات کارگران در این شرایط سخت پرداخت شود؛ گفت: متاسفانه مطرح میشود که در بعضی از دستگاهها، هنوز پرداختیها به کارگران انجام نشده؛ که این موضوع بهویژه در شهرهای جنوبی با توجه به گرمی هوا و وضعیت جنگی اصلاً قابل قبول نیست و باید تمام تلاش مسئولان بر این باشد که رنجی به رنج این عزیزان افزوده نشود.
به گزارش ایلنا، رحمتالله نوروزی ضمن تقدیر از همه کارگران عزیز که در طول جنگ ۱۲روزه، جنگ رمضان و تا به حال همگام با نیروهای مسلح و در خطوط مقدم دفاع از خاکمان همراهی خوبی با نظام داشتند و مانند همه ایراندوستان ثابت کردند که جان خود را میدهند اما یک وجب از خاک ایران را نمیدهند؛ گفت: در دکترین دفاعی امام شهید و رهبر عزیزمان و جمهوری اسلامی، رکن اصلی بر دوش مردم است و مردم همیشه خود را ثابت کردهاند؛ امیدوارم در این شرایط کارگران زحمتکش و سختکوش کشور، بهویژه در مناطق جنوبی کشور که واقعاً همراه بینظیری داشتند، مانند زمان جنگ مورد لطف و محبت قرار بگیرند و حداقل حقوق معوقهای نداشته باشند.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس ادامه داد: با توجه به نگاهی که از سوی نظام به مردم و قشر محترم کارگر است، امیدوارم مسئولان ذیربط کمک کنند مطالبات کارگران در این شرایط سخت پرداخت شود؛ متاسفانه مطرح میشود که در بعضی از دستگاهها، هنوز پرداختیها به کارگران انجام نشده است که این موضوع بهویژه در شهرهای جنوبی با توجه به گرمی هوا و وضعیت جنگی اصلاً قابل قبول نیست و باید تمام تلاش مسئولین بر این باشد که رنجی به رنج این عزیزان افزوده نشود.
نوروزی با تأکید بر اینکه نباید قدرت خرید کارگر بیشتر از این کاهش پیدا کند؛ تصریح کرد: دستگاههای نظارتی، سازمان بازرسی، دیوان محاسبات، بازرسی استانداریها و مجموعه دستگاه قضایی باید بر پرداختها نظارت کنند که دیگر خللی در زندگی روزمره کارگران زحمتکش ایجاد نشود.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: در شرایط عادی انتظار بود که دولت یک بسته کمک معیشتی حداقل برای کارگران شهرهای درگیر و در خط مقدم جنگ در نظر بگیرد؛ اما ما هم شرایط دولت را درک میکنیم؛ متاسفانه به دلیل تحریمهای ظالمانه و جنگ آمریکای جنایتکار و رژیم غاصب صهیونیستی در فروش نفت به طور واقعی کاهش فروش داشتیم؛ لذا نمیتوانیم چیزی برای کارگران اعلام کنیم که در شعار باشد و در عمل نباشد. باید به عنوان خادم جامعه کارگری واقعیت را اعلام کنم؛ اما دولت هم واقعاً توجه دارد و هم رئیس جمهور، هم ریاست مجلس شورای اسلامی و هم رئیس قوه قضائیه در صحبتهایشان تاکید داشتند که باید بازنشستگان، کارمندان، کارگران و اقشار آسیبپذیر را مدنظر قرار بدهیم تا بتوانیم از این گردنه سخت عبور کنیم.