به گزارش ایلنا، متن این پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

برادر مجاهد جناب آقاى خلیل الحیه (حفظه الله تعالی)

رئیس محترم دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی حماس

سلام علیکم

اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم

انتصاب شایسته حضرتعالی به سمت ریاست دفتر سیاسی جنبش حماسه آفرین حماس موجب خشنودی دلدادگان آرمان فلسطین در اقصی نقاط جهان شد و جمیع مجاهدان را به ادامه راه فرمانده افسانه ای مقاومت اسلامی فلسطین مجاهد نستوه شهید یحیی سنوار امیدوار کرد.

عملیات طوفان الاقصی که توسط فرزندان غیور فلسطین در پاسخ به هشت دهه جنایت رژیم اهریمنی مورد حمایت غرب به ویژه آمریکای جنایتکار انجام شد و شکستی ترمیم ناپذیر به تمدن وحشی غرب تحمیل کرد، قدرت محور مقاومت را به جهانیان آشکار و پیروزی حتمی بر رژیم سفاک صهیونیست و استکبار جهانی را در آینده ای نزدیک نوید داد.

در حالی به سومین سالگرد حماسه پانزدهم مهرماه ۱۴۰۲ نزدیک می شویم که از یک سو دل مردم منطقه و آزادگان جهان سوگوار و مجروح از مصائب مردم قهرمان غزه است و از سوی دیگر ایستادگی بی نظیر آن مردم مظلوم اما مقتدر همراه با پیروزی های درخشان رزمندگان مقاومت در غزه، لبنان، یمن، عراق و ایران و آگاهی افکار عمومی جهان حتی در قلب اروپا و آمریکا از جنایات رژیم خون آشام و ملعون صهیونی و آمریکای جنایتکار و افشای چهره پلید آنان، کوس آزادی قدس عزیز نه خواست ملت فلسطین بلکه خواست جهانیان است.

سازمان بسیج مستضعفین ضمن تبریک انتصاب حضرتعالی و آرزوی توفیق در ادای این مسئولیت خطیر و استمرار خط جهاد و شهادت بر ضرورت حمایت همه جانبه مسلمانان و آزادی‌خواهان جهان از رزمندگان فلسطینی و تبادل تجربیات مبارزه تأکید نموده و آمادگی بسیجیان فرزندان خامنه ای عزیز را برای نبرد با دشمن اهریمنی تا آزادی و ادای نماز جماعت در قدس شریف اعلام داشته و به این جمله خاص حضرت آیت الله سید علی خامنه ای (رضوان الله تعالى علیه) که فرمودند «دنیای آینده دنیای فلسطین است» باور عمیق دارد.

والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته

سازمان بسیج مستضعفین