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قشقاوی تشریح کرد؛

جزییات نشست شورای تأمین هرمزگان/ تاکید کمیسیون امنیت ملی بر آمادگی کامل دفاعی و حمایت از نیروهای مسلح

جزییات نشست شورای تأمین هرمزگان/ تاکید کمیسیون امنیت ملی بر آمادگی کامل دفاعی و حمایت از نیروهای مسلح
کد خبر : 1817377
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سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی از برگزاری جلسه این کمیسیون با استاندار و اعضای شورای تأمین استان هرمزگان خبر داد و گفت: حاضران ضمن تأکید بر مقابله همه‌جانبه با هرگونه تحرک احتمالی دشمن، بر حمایت مجلس از تأمین نیازهای دفاعی، مالی، تدارکاتی و معیشتی نیروهای مسلح تأکید کردند.

به گزارش ایلنا، حسن قشقاوی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، از برگزاری جلسه این کمیسیون با اعضای شورای تأمین استان هرمزگان خبر داد.

وی گفت: در جلسه رئیس و اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با استاندار و اعضای شورای تأمین استان هرمزگان، هر یک از اعضا گزارش تفصیلی از میزان آمادگی کامل دفاعی در خطه ساحلی خلیج فارس ارائه کرده و بر مقابله همه‌جانبه با هرگونه تحرک احتمالی دشمن متجاوز تأکید کردند.

وی افزود: در این جلسه، آشوری، استاندار هرمزگان، گزارشی از همراهی کامل مردم و نیروهای مسلح این استان در دفاع مقدس کنونی ارائه کرد و بر همراهی و پایمردی مردم خونگرم هرمزگان در دفاع همه‌جانبه از این خاک و دریای مقدس تأکید کرد.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همچنین عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در این جلسه اعلام کرد مردم جنوب کشورمان همواره در خط مقدم دفاع از ایران پیشتاز بوده‌اند و مردم دیگر نقاط کشورمان نیز خود را جان‌فدای جنوب می‌دانند.

قشقاوی خاطرنشان کرد: رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس همچنین گفت مجلس شورای اسلامی آمادگی کامل دارد تا در جهت رفع نیازهای دفاعی رزمندگان و نیروهای مسلح دلیر ما، با حداکثر توان تصمیمات لازم را برای ارتقای توان مالی و تدارکاتی و همچنین سطح معیشتی آنان اتخاذ و پیگیری کند. 

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