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بازدید قائمپناه از پل شهید رئیسی
کد خبر : 1817366
معاون اجرایی رئیسجمهور و سرپرست نهاد ریاستجمهوری از روند آواربرداری و بازسازی پل شهید رئیسی (B۱) در البرز بازدید کرد.
به گزارش ایلنا، محمدجعفر قائمپناه، معاون اجرایی رئیسجمهور و سرپرست نهاد ریاستجمهوری، به همراه مجتبی عبداللهی استاندار البرز، از محل اصابت موشکهای آمریکا به پل شهید رئیسی (B۱) در آزادراه شهید سلیمانی بازدید و روند آواربرداری، پاکسازی و بازسازی این طرح راهبردی را از نزدیک بررسی کرد.
در این بازدید، آخرین وضعیت خسارات وارد شده، اقدامات انجامشده برای آواربرداری، برنامه زمانبندی بازسازی و روند پیشرفت عملیات اجرایی از سوی مسئولان فنی و اجرایی تشریح شد.
معاون اجرایی رئیسجمهور و سرپرست نهاد ریاستجمهوری با تأکید بر ضرورت تسریع در بازسازی این زیرساخت مهم، بر بسیج تمام ظرفیتهای ملی و استانی برای تکمیل هرچه سریعتر طرح تأکید کرد.
استاندار البرز نیز با ارائه گزارشی از روند عملیات، اظهار داشت: از نخستین ساعات پس از حادثه، عملیات آواربرداری و بازسازی با استفاده از توان فنی و مهندسی استان آغاز شده و با هماهنگی دستگاههای اجرایی، این طرح با سرعت و دقت در حال اجراست تا در کوتاهترین زمان ممکن به چرخه بهرهبرداری بازگردد.