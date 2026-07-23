امروز؛
پروژههای صنعت آب و فاضلاب البرز با حضور قائمپناه افتتاح شد
همزمان با سفر معاون اجرایی رئیسجمهور و سرپرست نهاد ریاستجمهوری به استان البرز، با حضور استاندار پروژههای بزرگ شرکت آب و فاضلاب استان با مجموع سرمایهگذاری ۱۱۴ هزار و ۵۰ میلیارد ریال به بهرهبرداری رسید.
به گزارش ایلنا، محمد جعفر قائم پناه روز پنجشنبه مدول دوم تصفیهخانه فاضلاب کرج با ظرفیت ۵۸ هزار مترمکعب در شبانهروز، استریم دوم تصفیهخانه فاضلاب مهستان با ظرفیت ۱۱ هزار و ۲۰۰ مترمکعب در شبانهروز، پکیج تصفیهخانه فاضلاب روستای زیدشت طالقان، فاز اول تصفیهخانه آب شماره ۳ کرج با ظرفیت ۲۸۰ لیتر بر ثانیه و مخزن ذخیره آب شرب با ظرفیت ۶۳ هزار و ۵۰۰ مترمکعب را افتتاح کرد.
همچنین مرکز هوشمند کنترل آب و فاضلاب و دفتر ارتباط با مشتریان (CRM) به بهرهبرداری رسید و طرحهای حفاری، تجهیز، احیا، مهندسی مجدد و بهرهبرداری از ۱۲۸ حلقه چاه با ظرفیت تأمین ۱۶۶ هزار مترمکعب آب در شبانهروز، اصلاح و بازسازی ۱۷۰ کیلومتر خطوط انتقال و شبکه توزیع آب و نیز پکیج تصفیه آب شیرین پلنگ آباد اشتهارد افتتاح شد.