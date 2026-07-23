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حمله دشمن آمریکایی به شناور‌های امداد و نجات در هرمزگان

حمله دشمن آمریکایی به شناور‌های امداد و نجات در هرمزگان
کد خبر : 1817350
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دو شناور امداد و نجات دریایی «ناجی ۱۵» و «ناجی ۱۶» در آب‌های هرمزگان هدف حمله آمریکا قرار گرفتند؛ اداره‌کل بنادر و دریانوردی هرمزگان با تأیید این خبر، اعلام کرد این شناورها که مأموریتی صرفاً امدادی و انسان‌دوستانه داشتند، دچار خسارت جدی شده‌اند.

به گزارش ایلنا، دشمن آمریکایی در اقدامی خلاف همه کنوانسیون‌ها و مقررات بین المللی، دو شناور امداد و نجات دریایی را در آب‌های هرمزگان مورد حمله قرار داد.

روابط عمومی اداره‌کل بنادر و دریانوردی هرمزگانهم تایید کرد که  در حمله دشمن آمریکایی شناور‌های ناجی ۱۵ و ناجی ۱۶ مورد هدف قرار گرفته و به آنها آسیب جدی وارد شد.

بر اساس این گزارش، هدف قرار دادن شناور‌هایی که مأموریتی صرفاً امدادی و انسان‌دوستانه دارند، نشان‌دهنده بی‌اعتنایی کامل دشمن متجاوز آمریکایی به اصول، قواعد و تعهدات بین‌المللی است.

از آغاز جنگ تحمیلی سوم تاکنون، چندین بار شناور‌های جست‌و‌جو و نجات دریایی که در آب‌های سرزمینی جمهوری اسلامی ایران مأموریت امدادرسانی و نجات جان دریانوردان را بر عهده داشتند، هدف حملات دشمن قرار گرفته و به دلیل شدت خسارات وارده، از چرخه ارائه خدمات عملیاتی خارج شده‌اند.

شناور‌های جست‌و‌جو و نجات دریایی بر اساس کنوانسیون‌ها و مقررات بین‌المللی، از جمله ضوابط حاکم بر خدمات جست‌و‌جو و نجات دریایی (SAR)، مأموریت نجات جان انسان‌ها و دریانوردان در معرض خطر در دریا، امدادرسانی به دریانوردان و ارائه خدمات انسان‌دوستانه را بر عهده دارند و هرگونه تعرض به این شناورها، مغایر با اصول پذیرفته‌شده حقوق بین‌الملل و موازین بشردوستانه است.

اداره‌کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان ضمن محکوم کردن این اقدام، بر استمرار مأموریت‌های امداد و نجات دریایی مطابق با کنوانسیون‌های بین المللی و ارائه خدمات ایمن و مستمر به دریانوردان تأکید دارد.

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