به گزارش ایلنا، دشمن آمریکایی در اقدامی خلاف همه کنوانسیون‌ها و مقررات بین المللی، دو شناور امداد و نجات دریایی را در آب‌های هرمزگان مورد حمله قرار داد.

روابط عمومی اداره‌کل بنادر و دریانوردی هرمزگانهم تایید کرد که در حمله دشمن آمریکایی شناور‌های ناجی ۱۵ و ناجی ۱۶ مورد هدف قرار گرفته و به آنها آسیب جدی وارد شد.

بر اساس این گزارش، هدف قرار دادن شناور‌هایی که مأموریتی صرفاً امدادی و انسان‌دوستانه دارند، نشان‌دهنده بی‌اعتنایی کامل دشمن متجاوز آمریکایی به اصول، قواعد و تعهدات بین‌المللی است.

از آغاز جنگ تحمیلی سوم تاکنون، چندین بار شناور‌های جست‌و‌جو و نجات دریایی که در آب‌های سرزمینی جمهوری اسلامی ایران مأموریت امدادرسانی و نجات جان دریانوردان را بر عهده داشتند، هدف حملات دشمن قرار گرفته و به دلیل شدت خسارات وارده، از چرخه ارائه خدمات عملیاتی خارج شده‌اند.

شناور‌های جست‌و‌جو و نجات دریایی بر اساس کنوانسیون‌ها و مقررات بین‌المللی، از جمله ضوابط حاکم بر خدمات جست‌و‌جو و نجات دریایی (SAR)، مأموریت نجات جان انسان‌ها و دریانوردان در معرض خطر در دریا، امدادرسانی به دریانوردان و ارائه خدمات انسان‌دوستانه را بر عهده دارند و هرگونه تعرض به این شناورها، مغایر با اصول پذیرفته‌شده حقوق بین‌الملل و موازین بشردوستانه است.

اداره‌کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان ضمن محکوم کردن این اقدام، بر استمرار مأموریت‌های امداد و نجات دریایی مطابق با کنوانسیون‌های بین المللی و ارائه خدمات ایمن و مستمر به دریانوردان تأکید دارد.