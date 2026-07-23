کمیجانی:
آموزشوپرورش را با معلمِ گرفتارِ معیشت نمیتوان اداره کرد
دبیرکل مجمع فرهنگیان ایران اسلامی، در نشست با جمعی از فرهنگیان دغدغهمند، دلسوز و مطالبهگر شهر تهران، با انتقاد از وضعیت معیشتی فرهنگیان شاغل و بازنشسته، گفت:آموزشوپرورش را با معلمِ گرفتارِ معیشت نمیتوان اداره کرد.
به گزارش ایلنا، فرج کمیجانی در آغاز سخنان خود، ضمن ادای احترام به مقام شامخ همه شهدای ایران از رهبرشهید تا دانشآموزان بیگناه مدرسه شجره طیبه میناب، تأکید کرد که حفظ عزت و اقتدار ایران، در کنار توجه به معیشت و کرامت معلمان، دو ضرورت جداییناپذیر برای آینده کشور است.
وی افزود: فاصله میان مسئولیت خطیر معلمان و وضعیت معیشتی آنان، به یکی از آشکارترین جلوههای بیعدالتی در نظام پرداخت کشور تبدیل شده است. معلمان، سرمایهسازان واقعی ایران و زیربنای توسعه هر جامعهای هستند، اما شرایط معیشتی فعلی آنان با جایگاه، مسئولیت و نقش بیبدیلشان در تربیت نسل آینده هیچ تناسبی ندارد.
کمیجانی ادامه داد: متأسفانه امروز دریافتی بخش قابل توجهی از فرهنگیان شاغل و بازنشسته، با هزینههای واقعی زندگی و برآوردهای رسمی و کارشناسی از خط فقر فاصله معناداری دارد. تورم مستمر و کاهش قدرت خرید، فشار مضاعفی بر زندگی فرهنگیان شاغل و بازنشسته وارد کرده و ادامه این روند، انگیزه خدمت در نظام آموزشی را با چالش جدی روبهرو خواهد کرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: سالهاست مسئولان در تریبونهای رسمی از منزلت معلم سخن میگویند، اما منزلت فرهنگیان با شعار، همایش و تقدیرنامههای نمادین محقق نمیشود. منزلت واقعی زمانی معنا پیدا میکند که معلم بتواند با درآمد حاصل از شغل خود، زندگی آبرومندانهای برای خود و خانوادهاش فراهم کند
دبیرکل مجمع فرهنگیان ایران اسلامی با اشاره به دغدغههای روزافزون فرهنگیان گفت: امروز بسیاری از معلمان برای تأمین معاش، ناچار به اشتغال در مشاغل دوم، سوم و حتی چهارم هستند. آیا میتوان از معلمی که نگران تأمین معیشت خانواده خود است، انتظار داشت با آرامش، انگیزه و تمرکز کامل در کلاس درس حاضر شود؟ ما معتقدیم کیفیت آموزش، مستقیماً با امنیت معیشتی معلمان گره خورده است. وقتی معلم نگران تأمین معاش باشد، آموزشوپرورش نیز نگران آینده خواهد بود. هیچ نظام آموزشی نمیتواند بر شانههای معلمی که از امنیت معیشتی برخوردار نیست، به قلههای پیشرفت برسد.
کمیجانی تأکید کرد: اگر امروز آموزشوپرورش با کاهش انگیزه، کمبود نیروی انسانی، افت جایگاه اجتماعی حرفه معلمی و کاهش استقبال نخبگان از ورود به این حرفه روبهروست، باید بخشی از ریشه این مشکلات را در بیتوجهی به معیشت فرهنگیان جستوجو کرد. تجربه کشورهای موفق نشان میدهد که ارتقای کیفیت آموزش، بدون توجه به جایگاه و امنیت معیشتی معلمان امکانپذیر نیست.
وی خطاب به دولت، مجلس و سایر نهادهای مسئول اظهار داشت: فرهنگیان دیگر منتظر وعدههای جدید نیستند. مطالبه برحق آنان اجرای کامل قوانین مصوب، از جمله اجرای صحیح نظام رتبهبندی معلمان، برقراری عدالت در نظام پرداخت، ترمیم واقعی حقوق متناسب با نرخ تورم، اجرای کامل همسانسازی حقوق بازنشستگان، استقرار یک نظام بیمه درمانی کارآمد، فراگیر و باکیفیت و شفافسازی کامل از داراییهای صندوق ذخیره فرهنگیان و به رسمیت شناختن حق مالکانه اعضا نسبت به داراییها و منافع این صندوق، متناسب با سهم و آورده آنان است
کمیجانی گفت: سزاوار نیست که فرهنگیان در زمان بیماری، علاوه بر رنج درمان، نگران تأمین هزینههای دارو، خدمات پزشکی و بستری باشند . و تاکید کرد که همه مسئولان به خوبی می دانند که این مطالبات، خواستههای حداقلی و قانونی فرهنگیان است، نه امتیازخواهی.
دبیرکل مجمع فرهنگیان ایران اسلامی در پایان با تأکید بر ضرورت اقدام فوری مسئولان گفت: رسیدگی به وضعیت معیشتی فرهنگیان، صرفاً یک مطالبه صنفی نیست، بلکه ضرورتی ملی برای حفظ کیفیت نظام آموزشی، ارتقای سرمایه انسانی و تضمین آینده کشور است. از رئیسجمهور، وزیر آموزشوپرورش، سازمان برنامه و بودجه و کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی انتظار میرود با برگزاری نشست مشترک با نمایندگان تشکلهای فرهنگیان ، استماع دیدگاه ها و پیشنهادات انان و اتخاذ تصمیمات عملی، زمینه جبران عقبماندگی معیشتی معلمان، ارتقای خدمات بیمه درمانی و بازگرداندن آرامش و انگیزه به جامعه فرهنگیان را فراهم کنند.
کمیجانی در پایان تأکید کرد:«آموزشوپرورش را با معلمِ گرفتارِ معیشت نمیتوان اداره کرد.»