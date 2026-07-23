اطلاعیه شماره ۴۳/
یک فروند از سه کشتی متخلف که قصد عبور از مسیر ناایمن تنگه هرمز را داشت دچار آتش سوزی شد/ دو کشتی دیگر به عقب برگشتند
روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد: سه فروند کشتی نفتکش با تحریک و وسوسه ارتش کودککش آمریکا قصد عبور از مسیر مین گذاری شده جنوب تنگه هرمز را داشتند که پس از انفجار و آتش سوزی شدید در یکی از آنها، دو فروند دیگر با سرعت دور زده و به عقب برگشتند.
به گزارش ایلنا به نقل از سپاه نیوز، در اطلاعیه شماره ۴۳ عملیات نصر۲ روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آمده است:
بسم الله قاصم الجبارین
قاتلوهم حتی لاتکون فتنه
ملت عظیمالشان و بپاخاسته ایران اسلامی،
حضور عاشقانه شما در صحنه، نبرد با استکبار را روح بخشیده است و دعای خیر شما پیروزی رزمندگان بر دشمن متجاوز را تضمین کرده است.
سه فروند کشتی نفتکش با تحریک و وسوسه ارتش کودککش آمریکا قصد عبور از مسیر مین گذاری شده جنوب تنگه هرمز را داشتند که پس از انفجار و آتش سوزی شدید در یکی از آنها، دو فروند دیگر با سرعت دور زده و به عقب برگشتند.
نیروی دریایی مقتدر سپاه تاکید می کند که تنگه هرمز در کنترل ما است و تا زمان ادامه شرارت های آمریکا در منطقه، کاملا مسدود است و هیچ نفتکشی وارد و خارج نخواهد شد و هر کشتی که فریب آمریکا را بخورد و قصد عبور بدون هماهنگی با جمهوری اسلامی ایران را داشته باشد به همین سرنوشت دچار خواهد شد.
به آمریکای متجاوز و کودککش اخطار میکنیم از شرارت در این منطقه حساس و به خطر انداختن کشتی های تجاری و بازی با امنیت انرژی جهان دست بردارید.
به مداخلاتی که جز بحران انرژی و کاهش کود کشاورزی برای جهان نتیجه ای ندارد پایان دهید، این شرارتها جز بی اعتباری بیشتر و شکست جبرانناپذیری که به زودی خواهید چشید نتیجه ای برای شما نخواهد داشت.
به یاری خدا عملیات تنبیهی برای این تخلفی که کردید انجام خواهد شد.
و ما النصر الا من عند الله العزیز الحکیم